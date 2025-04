8 z 8

Polski lekarz Robert Szymczak, doktor nauk medycznych w zakresie medycyny wysokogórskiej, który współtworzył zabezpieczenie medyczne dla Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 oraz był koordynatorem akcji ratunkowej Polaków po Revol i Mackiewicza w wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówił, że najprawdopodobniej Mackiewicz przekroczył swoje możliwości na Nanga Parbat.

„Organizm ludzi jest w stanie przetrwać takie ekstremalne warunki. Jakkolwiek w przypadku problemów, to nie jest tak, że po prostu można sobie zawrócić. To tak wygląda z naszej perspektywy, perspektywy kanapy. Mózg na 7 czy 8 tys. metrów działa zupełnie inaczej. Jest niedotleniony, zaburzone są funkcje poznawcze, umiejętność planowania, pamięci czy oceny przestrzennej. Czasem ludziom trudno to zrozumieć” - powiedział w wywiadzie.

„To trochę tak jak z człowiekiem, który idzie na imprezę i obiecuje sobie i żonie, że wróci do domu o 1:00. Po wypiciu kilku kieliszków, o tej 1:00, stwierdza, że da radę i zostanie jeszcze trochę. O 2:00 już niespecjalnie wie, która jest godzina. W tych dwóch przypadkach człowiek jest w pewnym amoku. Jeśli ktoś mu nie pomoże, nie >sprowadzi go na ziemię „W przypadku Mackiewicza, okazało się, że prawdopodobnie przekroczył swoje możliwości. Nikt z nas ich jednak nie zna do końca. Revol i Tomek zatrzymali się podczas zejścia ze szczytu. Ekspozycja na niedotlenienie, brak ruchu, narastające wyziębienie - w pewnym momencie znaleźli się na równi pochyłej” - powiedział „Wyborczej specjalista medycyny ratunkowej.

Tomasz Mackiewicz spełnił swoje największe marzenie, ale zapłacił za to najwyższą cenę. Jego życie to gotowy scenariusz na film