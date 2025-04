Chociaż wybór nowej fryzury powinien przede wszystkim być podyktowany tym, co do nas pasuje i się nam podoba, to wiele kobiet zastanawia się, jaka długość włosów jest najbardziej atrakcyjna dla mężczyzn.

Od lat mówi się, że panom podobają się raczej długie pukle, sięgające co najmniej do ramion, dlatego tak wiele przedstawicielek płci pięknej boi się eksperymentów i nie chce wypróbować krótkiej fryzury, by nie zostać odrzuconą. Okazuje się, że zupełnie niepotrzebnie, bo panom podoba się... coś zupełnie innego.

Jaka długość włosów najbardziej podoba się mężczyznom?

Portal psychologytoday.com opisał wyniki eksperymentu przeprowadzonego przed skandynawskich naukowców. Zapytali oni grupę mężczyzn, jak postrzegają kobiety z włosami krótkimi, średniej długości i długimi. Dzięki temu mogli określić, co zdaniem panów jest najbardziej atrakcyjne. Wnioski okazały się naprawdę zaskakujące i zmieniły postrzeganie wielu osób.

Właścicielki długich włosów postrzegane są jako bardziej dominujące i inteligentne. Z kolei panie z krótszymi fryzurami kojarzą się ze szczerością, troską i emocjonalnością. Kobiety o krótkich włosach, jak i długich puklach uważane są za równie pewne siebie i niezależne - czytamy na portalu

Czyli w końcu jakie włosy bardziej podobają się facetom? Wygląda na to, że jednak krótkie. Dlaczego? W grę wchodzi tu przede wszystkim instynkt. Zdaniem psychologów ewolucyjnych to, czy ktoś nam się podoba czy nie, wynika zazwyczaj z bardziej lub mniej świadomej chęci przedłużenia gatunku. W tym celu bezkonkurencyjne wydają się więc kobiety o krótkich fryzurkach, ponieważ to z nimi utożsamiane są takie cechy jak siła, troska oraz instynkt macierzyński.

