Kiedyś dziennikarka radiowa i telewizyjna, dziś rzemieślniczka i właścicielka prężnie rozwijającej się marki Wenska Leather Goods.

Alicja Sajewicz udowadnia, że nawet najbardziej szalona rewolucja zawodowa może się udać. Po półtorej dekady pracy w mediach posłuchała wewnętrznego głosu, który od dawna pchał ją do prac manualnych.

Od zawsze zakochana w naturalnych tworzywach postanowiła skupić się na skórze i poświęcić rzemiosłu kaletniczemu. Nie chciała jednak po prostu zostać kolejną młodą projektantką hipsterskiej marki modowej, która nie ma pojęcia o tym, jak powstają sprzedawane przez nią przedmioty. Znalazła nauczyciela zawodu i spędziła wiele miesięcy w brudnym warsztacie od podstaw ucząc się pracy ze skórą.

Musiała też pokonać liczne uprzedzenia swojego mistrza, który z początku traktował pomysł Alicji jako fanaberię „paniusi z telewizji” i nie ułatwiał jej zadania. Udowodniła, że się mylił.

Historia Alicji to dowód, że nie ma pomysłu na biznes zbyt szalonego i odległego od dotychczas wykonywanej profesji, którego nie warto by było przynajmniej przetestować. To też opowieść o tym, że spełnianie zawodowych marzeń wymaga nie tylko poświęceń, ale też pozwala odzyskać wolność i czas dla najbliższych. To historia pasji odziedziczonej w genach i rodzinnej miłości, która pomaga tej pasji rozkwitnąć.

