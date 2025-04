Kuchnia bez wątpienia jest miejscem w domu, które musi być czyste i higieniczne. W końcu tam, gdzie przygotowujemy jedzenie nie ma miejsca dla żadnych bakterii i drobnoustrojów. A przynajmniej tak być powinno, bo wszelkie szkodliwe żyjątka lubią grać z nami w chowanego i ukrywać się w najmniejszych zakamarkach.

Reklama

Najmniej higieniczny przyrząd kuchenny

Okazuje się, że szczególnie upodobały sobie... drewniane łyżki i szpatułki. Wiemy, drewno jest ekologiczne, nie rysuje patelni i garnków i do tego dodaje kuchni stylu. Niestety, bardzo źle reaguje na wilgoć.

Mianowicie, im dłużej drewniane sztućce pozostają mokre i w ciepłym środowisku, np. w szufladzie, tym szybciej rozwijają się w nich bakterie, które takie warunki wprost uwielbiają.

Mało tego, drewno pod wpływem detergentów lub intensywnego suszenia bardzo wysoką. temperaturą (zmywarka) często pęka. W niewielkich szczelinach gromadzą się mikroskopijne resztki jedzenia, które psują się i tworzą pleśń oraz inne mikroustroje.

Jakie przyrządy kuchenne wybierać? Najłatwiej utrzymać w czystości te silikonowe lub plastikowe, jednak wiemy, że nie są zbyt ekologiczne, a niektóre tworzywa mogą być szkodliwe dla zdrowia. Z kolei metalowe są o wiele zdrowsze dla nas i planety, ale za to mogą niszczyć nasze garnki i patelnie. Wygląda więc na to, że decyzja należy do nas i musimy być gotowi na pewne poświęcenia.

Reklama

Może cię też zainteresować:

Podlewanie kwiatów herbatą - dlaczego warto to robić

Dlaczego nie można wysiać nasion wcześniej niż podaje instrukcja na opakowaniu? Ten jeden błąd może sporo cię kosztować

Twoje świeże zioła gniją lub usychają po kilku dniach od kupna? Jest jeden sposób, by temu zapobiec