Wymiana poduszek to najprostszy sposób na wprowadzenie nowego klimatu do wnętrza. Najlepiej, by kupować je w zestawach, by stworzyły spójną aranżację. Przeglądając oferty sklepów, natknęłyśmy się na 3 poduszki w stylu boho, za każdą z nich zapłacisz 49 zł. Wydaje się dużo? Czytaj dalej.

Reklama

Poduszki boho w BRW po 49,99 zł

W Black Red White wypatrzyłyśmy poszewki na poduszki wraz z wkładami. Możesz kupić je osobno lub w komplecie - naszym zdaniem doskonale wpisują się w aktualne trendy kolorystyczne oraz wnętrzarskie. Coraz popularniejsze są materiały naturalne, takie jak len i grubo tkana bawełna. Cena jednej poduszki to 49 zł.

fot. Poduszka dekoracyjna Leah, poduszka dekoracyjna Mekali, Pduszka dekoracyjna Seine/Materiały prasowe/kolaż polki.pl

Azteckie i geometryczne wzory królują w popularnych sieciówkach, ale kosztują dwukrotnie więcej. Poszukiwania nowych dodatków do wnętrza na sezon wiosenno-letni, zazwyczaj rozpoczynają się w popularnych sieciówkach, takich jak H&M czy Zara Home. Ceny poduszek w klimacie boho to co najmniej 79,99 zł z uwagi na ich mięsistą teksturę, strzępienia i unikalny charakter.

fot. Poduszki w stylu boho Black Red White/Materiały prasowe

Ważne: niektóre poszewki są robione ręcznie w staranny sposób, a ich ceny są porównywalne z cyframi na metce niektórych mebli. Wydaje ci się to sporą kwotą i nie możesz sobie pozwolić na zakup takiego dodatku? Dzięki naszemu instruktażowi DIY, możesz stworzyć autorskie haftowane poduszki w stylu boho.

Obserwując trendy i filtrując oferty sklepów wiemy, że to styl boho będzie królował w tym sezonie. Dyskonty i niszowe sklepy decydują się na dodatki w tym stylu. Nie musisz przepłacać. W Biedronce upolujesz dywan z trawy morskiej.

Reklama

Czytaj także: Lustro w stylu boho - zrób je samaCeramiczny wazon z Pepco w świetnej cenieRzeźba z Jysk za 10 zł