Za sprawą influencerek i zgodnie z aktualnymi trendami stawiającymi na piedestale kryształową zastawę i dodatki, pucharki do szampana IKEA stają się jednym z najbardziej pożądanych produktów marki. Jedna sztuka kosztuje mniej, niż 10 zł.

Reklama

Kieliszki IKEA SÄLLSKAPLIG

Amatorów imitacji kryształów przybywa, dlatego szwedzki gigant wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i tworzy niebagatelne kolekcje, które konkurują z duńskim Ferm Living czy limitowanymi kolekcjami dostępnymi na Westwing. Pokazywałyśmy ostatnio wazon z IKEA za 4 zł, który jest hitem. Te kieliszki są równie popularne.

fot. Kieliszki IKEA SALLSKAPLIG/Materiały prasowe

Sprawdzą się na takich uroczystościach, jak komunia w domu, wesele czy urodziny, ale nie będzie ci żal wykorzystać ich na co dzień i serwować w nich lemoniadę podczas rodzinnego obiadu. Kieliszki IKEA występują w opakowaniach zawierających 4 sztuki i można myć je w zmywarce.

fot. Kieliszki do szampana IKEA/ Materiały prasowe

Pucharki do szampana są zgrabne i wykonane bardzo estetycznie. Ukośne żłobienia rozpraszają światło, które wpada do środka kieliszka. Kojarzą się luksusowo i... sentymentalnie. Kolekcja SÄLLSKAPLIG to powrót do lat dzieciństwa, gdzie nie królują naczynia z kamionki z Biedronki, a ponadczasowe szkło - bezbarwne lub barwione.

Tęsknisz za obiadami u babci, czy po prostu lubisz staroświeckie, piękne szkło? Te naczynia szklane są dla Ciebie. Ponadczasowe, eleganckie, miłe dla oka i idealne do zastosowania w tradycyjnym nakryciu stołu - czytamy o kolekcji na stronie IKEA.

Reklama

Czytaj także:

Lustro w stylu boho - gdzie je kupić?

Ten modny gadżet ułatwi pracę z domwego biura

Te dwa kolory ścian zostały uznane za najlepsze do sypialni