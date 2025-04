Na facebookowych grupach dla wielbicieli roślin pojawiły się zdjęcia małych paczuszek z nasionami. Przesyłki pochodzą z Chin, jednak nie mają adresu nadawcy, ani informacji o tym, nasiona jakiej rośliny znajdują się w środku. Pojawiają się w skrzynkach pocztowych mimo tego, że dana osoba nie zamawiała żadnych roślin. Czym są i dlaczego mogą być niebezpieczne?

O tajemniczych nasionach z Chin od kilku tygodni mówi się w Stanach Zjednoczonych. Jak informuje New York Times, przesyłki masowo przychodzą pod amerykańskie adresy, a ostrzeżenia urzędów rolniczych pojawiły się już w 27 amerykańskich stanach. Eksperci apelują, by paczek nie otwierać i nie wysiewać nasion.

An on-line reporting system for residents who received suspicious seeds they did not order is available at https://t.co/0K3BFHmoZk. Directions on how to store the seeds properly until contacted by ADAI will appear at the end of the form once submitted. https://t.co/v2DQyKaSJk pic.twitter.com/1iUyFFLRuz

— AlaAgriculture (@AlaAgriculture) July 28, 2020