Krzysztof Jackowski to jeden z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce, który od wielu lat dzieli się z fanami swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości. Wiele z jego przepowiedni się sprawdziło, dlatego nie dziwi nas fakt, że jego słowa budzą poruszenie fanów.

Aktualnie Jackowski prowadzi serię transmisji na żywo na swoim koncie w serwisie YouTube. Podczas tych „seansów” widzowie mogą zadawać mu pytania, które ich nurtują. Tak właśnie było tym razem, kiedy jeden z fanów zapytał jasnowidza o to, jaka pogoda będzie tej zimy.

Jaka będzie zima? Ten, kto zadał mi to pytanie, to ci powiem kolego. Ta zima będzie inna, niż wszystkie

Zdaniem jasnowidza nie mamy co liczyć na mrozy i śnieżyce stulecia, a powinniśmy przygotowywać się na zimę ciepłą i dość łagodną.

Nie z powodu pogody, ale ciepła. Bogu dziękować, że ciepła, akurat w tym roku. Ja mam wrażenie, że zima ogólnie będzie ciepła. Jak na zimę będzie ciepła. Nie wiem, czemu grudzień mi się kojarzy w miarę przyjemny, ciepły. Zimą ciepło to plus 5, plus 6, plus 2. Inna zima, jak wszystkie

- zapowiedział jasnowidz