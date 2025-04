Jeśli szukasz dobrej jakościowo, w rozsądnej cenie i oryginalnej zastawy stołowej w wakacyjnym klimacie zajrzyj do sklepów Home&You.

Do sprzedaży właśnie trafiła gorąca nowość - granatowa zastawa Liners z kolekcji Ocean Vibe. Ceny zaczynają się od 15 a kończą na 39 zł.

Zastawa stołowa LINERS Home&You

Naczynia wykonane są z ceramiki. Mają piękny, intensywny granatowy odcień, który kojarzy się z latem i wylegiwaniem na śródziemnomorskich plażach.

fot. Naczynia Liners Home&You/Materiały prasowe

W kolekcji dostępnych jest 5 rodzajów naczyń:

kubek o pojemności 250 ml, cena 15 zł,

filiżanka ze spodkiem o pojemności 110 ml, cena 19 zł,

miska o średnicy 14 cm, cena 19 zł,

talerz obiadowy o średnicy 27 cm, cena 39 zł,

talerz deserowy o średnicy 22 cm, cena 29 zł.

Naczynia z kolekcji LINERS można myć w zmywarce i stosować w kuchenkach mikrofalowych.

Jeśli chcesz uzupełnić swoją zastawę stołową większymi naczyniami, do wyboru masz również duże miski do serwowania potraw, czajniczki na herbatę i kawę, większe kubki, pojemniki, cukiernicę oraz maselniczkę.

Nie jest już jednak w granatowym kolorze ale dostępna jest w szarym, białym i beżowym odcieniu - wszystkie doskonale się ze sobą komponują.

fot. Naczynia Liners Home&You/Materiały prasowe

Lubisz ceramikę i szukasz jeszcze innych dodatków do wnętrz? Zajrzyj do sklepów Pepco - kupisz tam piękne ceramiczne wazony za 15 zł dostępne w dwóch kolorach.

Jeśli wolisz szkło, koniecznie wybierz się do IKEA - te kryształowe kieliszki do szampana to hit na Instagramie! Warto zerknąć również na szklane świeczniki do tealightów, które pięknie rozpraszają światło. Kosztują tylko złotówkę.

