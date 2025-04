Wszystkie konkursy piękności i wybory miss staramy się omijać szerokim łukiem - po co w końcu z XXI wieku kultywować szkodliwy kult określonych wzorców piękna? Jednak i ten świat powoli przechodzi rewolucję. Coraz więcej pojawia się tam niekonwencjonalnych typów urody. Na liście 100 najpiękniejszych twarzy znalazła się 23-letnia Ormianka Armina Harutyunyan. Otwarcie mówi o sobie, że jest inna. Nie boi się tego jednak.

Armina zadebiutowała już w wielkim świecie - na wybiegach możemy zobaczyć ją w kreacjach od Gucci. Luksusowa marka często stawia na odmienne typy urody - nie tak dawno do swojej kampanii zatrudniła modelkę z zespołem Downa.

Armina Harutynyan nie należy do klasycznie pięknych kobiet - nie da się jednak ukryć, że w jej twarzy jest coś wyjątkowo przyciągającego. Niestety, nie wszyscy są fanami jej urody. Chociaż krytyka dotycząca wyglądu wszystkich uczestniczek tego typu konkursów i wyborów jest niestety na porządku dziennym, to w przypadku Arminy jest ona wyjątkowo obrzydliwa.

Armina przyznaje, że negatywne komentarze na temat swojego wyglądu słyszała już przed ogłoszeniem listy i zawsze bolały ją dokładnie tak samo. Sama jednak stwierdziła, że dla własnego dobra i dla dobra własnej kariery, powinna je ignorować.

Ludzie boją się wszystkiego, co jest inne, odmienne. Ale nie ma jednego sposobu na to, by być pięknym

- powiedziała Armina Harutynyan w rozmowie z La Repubblica.