Coraz więcej marek przełamuje stereotyp na temat modelek - i bardzo dobrze. Nie mamy oczywiście nic przeciwko kobietom, które wpisują się w kanon piękna większości marek - trudno jednak nie przyznać, że w tej branży brakowało zróżnicowania i kobiet, do których każda z nas mogłaby się porównać.

Dużym sukcesem było wejście na wybiegi marek high fashion modelek plus size - jednak ciągle zapominamy, że ciałopozytywność i ciałoneutralność nie polega jedynie na akceptacji bardziej puszystych sylwetek, a wszystkich ciał - także tych dotkniętych fizycznymi niepełnosprawnościami, osób transseksualnych czy niepełnosprawnych umysłowo.

Ellie Goldstein jest modelką wyjątkową - nie tylko pnie się po szczeblach kariery pomimo sporych przeciwności, jakimi jest zespół Downa, ale udało się jej też zostać modelką w najnowszej kampanii marki Gucci.

Modelka z zespołem Downa w kampanii Gucci

Dyrektor kreatywny marki, Alessandro Michele, tłumaczy koncept, który stał za wybraniem właśnie Ellie do promocji tuszu do rzęs L'Obscur. Chciał, by modelka opowiadała jakąś historię, a jednocześnie zapewniła pewnego rodzaju inkluzywność.

Zaprojektowałem L'Obscur dla autentycznej osoby, która używa makijażu, by opowiedzieć swoją historię w swój własny sposób. Nazywałem tak maskarę, ponieważ słowo L'Obscur (pol.: ciemność) wspaniale balansuje urok i tajemniczość - dodaje Alessandro Michele.

Zdjęcie modelki bardzo szybko zyskało ogromną popularność - na Instagramie marki Gucci ma praktycznie najwięcej polubień ze wszystkich.

Czy to oznacza, że wysoka moda w końcu otworzy się na niepełnosprawność? Miejmy nadzieję, że jak tak, a ekskluzywne marki pozostaną ekskluzywne tylko ze względu na cenę, nie klienta, który jest ich celem.

Do normalizacji niepełnosprawności każdego rodzaju bardzo mocno przyczynia się agencja modelingowa, z którą współpracuje Ellie - Zebedee Management. Nie boją się pokazywać protez, albinizmu, bielactwa czy niepełnosprawności. To profil na Instagramie, który zdecydowanie warto odwiedzić!

Źródło: Insider.com

