Social media pełnią dużą rolę w naszym życiu - a z roku na rok nawet coraz większą. Nie znaczy to jednak, że mają na nas dobry wpływ. Według badań przeprowadzonych w 2017 roku przez Association of Psychological Science, na ponad półmilionowej grupie nastolatków korzystających z mediów społecznościowych, liczba osób u których wystąpiły objawy depresji, zwiększyła się w latach 2010-2015 o 33%. W tym samym czasie ilość samobójstw u dziewcząt w tej grupie wiekowej wzrosła o 65%.

Oczywiście składa się na to wiele czynników - cyber bullying, czyli prześladowanie w internecie, szantaż, wyśmiewanie, ale niewątpliwie mają na to też wpływ szkodliwe wzorce kobiecości i piękna. Która z nas w końcu nie trafiła na profil jednej z najbardziej popularnych Instagramerek, a potem nie poszła do lustra i nie pomyślała „Dlaczego nie wyglądam jak ona? Dlaczego moje ciało nie wygląda jak jej ciało?”.

Instagram w wersji body positive

Istnieje na szczęście też wiele profili, które przełamują stereotyp idealnego Instagrama. Zmarszczki, rozstępy, fałdki, zdjęcia bez makijażu, a także niepełnosprawności i choroby towarzyszą nam w codziennym życiu - dlaczego nie mają więc pokazywać się w naszych feedach na Instagramie? Niektóre Instagramerki pokazują sesje zdjęciowe od kuchni. Inne przełamują się czasem, by pokazać, że życie w wersji glamour ma też zupełnie inną stronę. Sara Puhto postanowiła udowodnić wszystkim kobietom, że one też mogą wyglądać świetnie na każdym zdjęciu. Wystarczy wiedzieć, co i jak ukryć.

Profil Sary nie ma jednak na celu pomocy w tworzeniu kolejnych przekłamanych zdjęć na Instagram, a uświadomienie kobiet, że idealne ciała na zdjęciach nie zawsze muszą wyglądać tak samo na co dzień - i nie ma w tym absolutnie nic złego. Szczupła talia, zgrabne pośladki i płaski brzuch nie definiują i nigdy nie definiowały wartości żadnej z nas.

Chociaż zdjęcia Instagramerki są dosyć humorystyczne, Sara Puhto w swoich wpisach bardzo często porusza ważne i trudne dla wielu z nas tematy, takie jak kompleksy, podążanie za wzorcami, negatywne mniemanie o sobie, brak pewności siebie, a nawet nienawiść do swojego ciała. Zdecydowanie jest to jeden z tych profili, które warto śledzić na Instagramie - chociaż lubimy ładne zdjęcia i perfekcyjne życie, czasem warto przypomnieć sobie, że nikt nie jest idealny.

Źródło: childmind.org

