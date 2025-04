Fotel typu uszak IKEA STRANDMON występuje aż w 9 kolorach, w tym w modnym odcieniu głębokiej zieleni. Kupisz go teraz 100 zł taniej.

Fotel IKEA STRANDMON za 799 zł

Uszak został przeceniony z 899 zł na 799 zł i jest to rzadka okazja ku temu, by sprawić sobie kilka sztuk tego bestsellerowego modelu. Fotel jest zgrabny, wygodny i nawiązuje do klasycznego stylu angielskiego, a z kolei jego zielony kolor wpisuje się w aranżacyjne trendy na 2021 rok. IKEA rok rocznie wprowadza nowe kolory obicia tego produktu, bo jest on absolutnym bestsellerem sprzedażowym. Tłumaczymy, dlaczego.

fot. Fotel uszak IKEA STRANDMON/Materiały prasowe

Posiadający niemal 1000 pozytywnych opinii na stronie sklepu uszak cieszy się uznaniem ze względu na doskonale wyprofilowane oparcie i podparcie karku. Pokrycie DJUPARP wykonane jest z aksamitu - jest on miękki, gęsty i lekko satynowy. Nie przejdziesz obojętnie obok tego wykończenia. Wytrzymałość tego pokrycia na ścieranie została przetestowana dla 25 000 cykli (z pewnością powinna wytrzymać codzienne użytkowanie w domu).

Niech nie zrazi cię odważny kolor: głęboka zieleń świetnie komponuje się z najmodniejszymi w tym sezonie poduszkami i wygląda bardzo elegancko. Butelkowa zieleń lubi towarzystwo pastelowego różu, szarości lub beżu. Jeśli chcesz być ostrożna w komponowaniu kolorów, postaw na klasyczne szkło i przezroczystości: wazon z IKEA za 4 zł sprawdzi się doskonale.

fot. Fotel uszak IKEA STRANDMON/Materiały prasowe

Nie bez znaczenia jest to, że fotel uszak jest wykonany starannie i estetycznie, stanowi miły dla oka element wyposażenia mieszkania, nawet małego. Jest zgrabny, nie zajmuje zbyt wiele miejsca (szczegółowe wymiary znajdziesz na stronie IKEA). Fotel IKEA STRANDMON to mała inwestycja: nawet jeśli znudzi ci się kształt lub kolor, ten model sprzedasz w mgnieniu oka na rynku wtórnym, bo jest bardzo poszukiwany.

