Nie ma wątpliwości, że ze względu na szalejącą na całym świecie pandemię podstawa programowa w szkołach powinna zostać zmieniona. Ze względu na coraz większą liczbę zakażeń uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i studenci zostali skierowani na naukę zdalną.

Nauka zdalna w zupełnie nieprzygotowanym na to systemie edukacji wygląda, jak wygląda. Brak odpowiednich sprzętów, znajomości komunikatorów, a także niechęć zarówno po stronie uczniów, jak i często samych nauczycieli sprawiają, że nie udaje się zrealizować całego programu przewidzianego przez MEN.

Nowa lista lektur według ministra edukacji

Również obecny minister edukacji przyznaje, że podstawa programowa powinna zostać zmieniona - jednak nie tylko ze względu na kłopoty wywołane pandemią. Zdaniem Przemysława Czarnka na liście lektur zdecydowanie brakuje treści patriotycznych, niepodległościowych oraz katolickich. Zmienione mają być też podręczniki do historii. O szczegółach opowiedział w rozmowie z Polskim Radiem.

Mają pokazywać losy niepodległości Polski w ostatnim stuleciu. One mają pomóc zrozumieć, skąd jesteśmy i dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w wolnym kraju demokratycznym. Że zawdzięczamy to naprawdę ciężkiej pracy poprzednich pokoleń, którym stawiamy pomniki bazgrane teraz przez osoby, które nie rozumieją, czym jest wolność i na czym polega polskość - mówił Przemysław Czarnek.

Według szefa resortu edukacji obok treści patriotycznych równie ważne będą te dotyczące religii. Do kanonu chciałby dodać między innymi pisma Jana Pawła 2 - zaś brak możliwości cytowania go w pracach naukowych studentów uważa za „zgniliznę systemu edukacji”. Co więcej, według ministra edukacji odzyskanie niepodległości było możliwe tylko dzięki wieloletniemu podtrzymywaniu tradycji i wartości katolickich - nie może więc zabraknąć ich w kanonie lektur.

To nie wszystkie zmiany, które zapowiedział Czarnek. Minister wypowiedział wojnę „poglądom liberalno-lewicowym” w szkołach. Na celowniku już są gender studies, o których mówi, że nie są nauką, a ideologią i fałszywą wizją człowieka.

Źródło: wyborcza.pl, dziennik.pl

