Czarny kolor, przeszklenie i drewniana podstawa to połączenie idealne, nawiązujące do modnego stylu loftowego. Nie dziwi nas fakt, że latarenka z Pepco zyskała taką popularność, ponieważ wygląda stylowo i minimalistycznie, a do tego kosztuje naprawdę mało - jedynie 35 zł.

Czarna latarenka z Pepco w stylu industrialnym

W Pepco możesz kupić dekoracyjną latarenkę, która pomieści nawet kilka sztuk świec! Jej wymiary to ok. 16 x 32,5 cm.

To estetyczny majstersztyk: drewniana podstawa nawiązuje do naturalnych klimatów, czarny kolor i przeszklenia do stylu industrialnego. Skórzany uchwyt to wisienka na torcie: wygląda bardzo luksusowo.

Latarnia z Pepco została solidnie wykonana. Świecznik z Pepco na dwóch z czterech szyb posiada czarny wzór.

Podobne produkty kosztują dwukrotnie więcej, są dostępne na aukcjach internetowych i sklepach wnętrzarskich - różnią się jedynie rysunkiem na przeszkleniach.

fot. Latarenka z Pepco/Screen Instagram @marzena.marideko

Latarenki z Pepco są już dość trudno dostępne, bo chwaliła je sama Marzena Marideko, jedna z wiodących polskich influencerek o międzynarodowym zasięgu, której wnętrza pojawiają się w magazynach.

Blogerka słynie z doskonałego gustu i smaku, więc jeśli poleca dany produkt, to nie jest to przypadek. Świecznik w sylu loftowym łącz z naturalnymi tkaninami, np. lnianymi zasłonami z IKEA. Będzie komponował się z podwieszanym fotelem idealnym na balkon czy dodatkami w stylu boho.

