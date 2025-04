Okres przedświąteczny dla wielu jest czasem totalnych zawirowań, szaleństwa, zakupów i podróży. Świąteczna kampania reklamowa H&M wykorzystuje ten motyw i w iście bajkowym stylu retro pokazuje, że w świętach najważniejsze jest, by być razem. Nieważne gdzie.

Mistrzowska świąteczna kampania H&M bajkowym stylu

Nazwisko Wesa Andersona, amerykańskiego reżysera, nie jest wszystkim znane i niewiele mówi przypadkowemu widzowi spotu. Niektórzy znają go dzięki filmom "Grand Budapest Hotel" czy "Fantastyczny Pan Lis". Jest też twórcą kampanii reklamowych prawdziwych gigantów, takich jak American Express, Hyundai, SONY, IKEA. Mistrz wizualnej kreacji pokusił się o realizację fantastycznego projektu, który przenosi nas w świat baśni o śnieżnych krainach i skutych lodem pociągach.

Wideo nosi tytuł "Come Together", a Adrien Brody wciela się w postać przykuwającego uwagę kierownika pociągu H&M Lines Winter Express, który informuje jadących do domu na święta o utrudnieniach na drodze spowodowanych opadami śniegu. Informuje, że nie uda im się dotrzeć na Wigilię do bliskich, dlatego próbuje zorganizować namiastkę świąt w pociągu: choinkę, ozdoby świąteczne i lampki.

Całość jest dopracowana, nieco odrealniona, po prostu ładna. I bardzo w stylu H&M. Poprzeczka została wysoko postawiona - zobacz, czy sprostały wyzwaniu kampanie Allegro czy EDEKI.

