Od dzisiaj, 7 listopada obowiązują nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Zamknięte zostały m.in. sklepy wielkopowierzchniowe mające więcej niż 2000 metrów kwadratowych powierzchni oraz sklepy w galeriach handlowych, chyba że znalazły się na liście wyjątków (np. apteki i sklepy z artykułami spożywczymi).

Reklama

Do wczoraj, na takiej liście znajdowały się również sklepy meblowe i budowlano-remontowe. W opublikowanym wczoraj dokumencie dotyczącym nowych obostrzeń, zniknęła jednak wzmianka o sklepach meblowych. Co to oznacza? Że będą zamknięte od dzisiaj do przynajmniej 29. listopada 2020.

Od 7. listopada nie zrobisz zakupów w sklepach meblowych

W środę, 4 listopada na konferencji prasowej rządu zapewniono, że ostateczne rozporządzenie w sprawie nowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa pojawi się 5 listopada. Jednak dopiero wczoraj wieczorem, 6 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano finalny dokument.

Po publikacji rozporządzenia okazało się, że wprowadzono jedną znaczącą zmianę. Sklepy meblowe takie jak IKEA, Agata Meble, JYSK czy Black Red White zostają zamknięte od 7 listopada.

Na Twitterze marki IKEA można przeczytać następujące oświadczenie:

Drodzy Klienci, w związku z ogłoszonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa związanymi z pandemią COVID-19 informujemy, że wszystkie sklepy stacjonarne IKEA w Polsce zostaną zamknięte od 07.11.2020 r. do odwołania.

Nadal otwarte pozostają jednak wszystkie Punkty Odbioru Zamówień IKEA (w tym odbiór w sklepach Click&Collect) a także usługi, montaże i dostawy, które odbywają się bez zmian.

Dalej czytamy:

Klienci, którzy mieli umówione planowanie w sklepie w ciągu najbliższych dni, otrzymają oddzielne informacje w tej sprawie.

Zgodnie z decyzją rządu od jutra 11 sklepów IKEA w🇵🇱 zostaje zamkniętych dla klientów. Jeszcze wczoraj rządowy projekt rozporządzenia zakładał, że będziemy otwarci. Opublikowane dzisiaj przed 19 rozporządzenie zmieniło swoją treść. Zapraszamy do zakupów na https://t.co/XvwyZMM5Lq pic.twitter.com/FAE2wo9HCi

— IKEA Polska (@IKEAPolska) November 6, 2020

Oświadczenie wydała również sieć sklepów Agata Meble:

Szanowni Klienci, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., nasze salony są tymczasowo zamknięte, ale możecie zrobić zakupy zdalnie lub przez telefon, bez wychodzenia z domu - czytamy na Facebooku.

Przypominamy, że jeszcze 5 listopada, na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano projekt rozporządzenia, gdzie zapisy o wyjątkach brzmiały:

Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie: 1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: (...). i) mebli lub artykułów budowlanych lub artykułów remontowych.

Reklama

Więcej najnowszych informacji:

Nowa mutacja koronawirusa w Europie jest jeszcze bardziej zaraźliwa?

Narodowa kwarantanna coraz bliżej? 27 tysięcy zakażeń przybliża jej termin