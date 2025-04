Zwykle mówi się tylko o jednym koronawirusie, jednak okazuje się, że w samej Europie jego wariantów jest co najmniej cztery: 20A.EU1, 20A.EU2, S:S98F oraz S:D80Y. Pierwszy z nich, mający aż 4 mutacje odpowiada za znaczącą większość zakażeń na kontynencie.

Publikację naukową dotyczącą koronawirusa i jego odmian opublikowali europejscy specjaliści do spraw epidemiologii, mikrobiologii oraz wirusologii na portalu MedRxiv.org. Wyniki badań są zaskakujące.

Nowa mutacja koronawirusa w Europie

Okazuje się, że chociaż żaden z typów patogenu nie dominuje we wszystkich krajach Europy, jeden z nich, a konkretnie 20A.EU.1, jest szczególnie zaraźliwy. To on wywołuje znaczącą liczbę przypadków między innymi w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Królestwie Niderlandów. Mutacja koronawirusa powstała latem w Hiszpanii. Gdy jednak otwarto granice kraju, rozprzestrzenił się po całym kontynencie.

W ten sposób 20A.EU1 odpowiada za:

88% wszystkich zakażeń w Hiszpanii;

90% zakażeń w Wielkiej Brytanii;

60% zakażeń w Irlandii;

40% zakażeń w Szwajcarii;

35% zakażeń w Królestwie Niderlandów.

To jednak nie jedyna kraje, w których odnotowano zmutowany patogen. Wykryto go również u obywateli Francji, Niemiec, Belgii, Norwegii i Szwecji. Bardzo prawdopodobne, że dotarł także do naszego kraju.

W Polsce od początku pandemii za pomocą testów wykryto ponad 495 tysięcy zakażeń, 7287 osób zmarło. Według danych ministerstwa zdrowia, obecnie blisko 19,5 tysiąca osób z koronawirusem przebywa w szpitalu, 433 tysiące osób jest objętych kwarantanną, a 42,5 tysiąca osób - dozorem epidemiologicznym.

Źródło: o2.pl, medrxiv.org

