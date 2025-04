Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 13 maja, premier Mateusz Morawiecki ogłosił III etap odmrażania gospodarki i znoszenia ograniczeń spowodowany pandemią koronawirusa. Podano szczegóły dotyczące branży fryzjerskiej, kosmetycznej i restauracyjnej. Ogłoszono również plan powrotu dzieci do szkół.

Od poniedziałku 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych. W tym dniu zostaną także otwarte placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną - świetlice środowiskowe, ośrodki sportowe, schroniska młodzieżowe.

25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

To rodzice zdecydują o tym, czy dziecko zostanie posłane na te zajęcia. Utrzymujemy możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego. Tak, by to była opcja. Jest dowolność

– powiedział premier Morawiecki.