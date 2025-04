Na cienistym balkonie przyjemniej się wypoczywa, upał nie daje się tak we znaki, ziemia w skrzynkach wysycha wolniej, więc podlewanie jest mniej uciążliwe, a przy odrobinie fantazji też można stworzyć na nim piękne kompozycje. Tu sprawdzą się fuksje, heliotropy, niecierpki, lobelia, szałwia, koleusy. W cienistych zakątkach można też odważniej używać koloru i pomalować na jaskrawe barwy skrzynki, donice czy inne elementy wyposażenia balkonu.

Fuksja

Jest mnóstwo przepięknych odmian o pokroju wzniesionym, zwieszającym się, o różnych barwach kwiatów. Balkon cały w fuksjach naprawdę zrobi wrażenie! Polecamy zwłaszcza odmiany fioletowo-niebieskie („Beacon", „Ballerina Blue"), karminowo-czerwone („Red Spider"), białe pełne („Circus Spangles", „Pink Marshmallow", „Flying Cloud").

Jak o nią dbać

Lubi dość obfite podlewanie i zraszanie. Warto też regularnie zasilać roślinę nawozami wieloskładnikowymi. Jeśli chcemy nadać fuksji formę krzaczastą lub drzewka bez obawy możemy przyciąć wierzchołki pędów.

Uwaga!

Fuksję lubią atakować mszyce, przędziorki, wciornastki. Trzeba obserwować rośliny i w razie wystąpienia szkodników szybko je zwalczać.

Heliotrop

Ma niepozorne ciemnofioletowe kwiaty zebrane w duże baldachy, które bardzo intensywnie pachną. Wyrasta na wysokość 15-30 cm. Kwitnie obficie przez całe lato. Nie wszyscy wiedzą, że odstrasza meszki. Najwyższą odmianą jest „Nautilius Power Blue", najniższą „Scentropia Dark Blue".

Jak o niego dbać

Wymaga ziemi żyznej, inspektowej. Lubi obfite podlewanie i zasilanie co 2-3 tygodnie nawozem do roślin kwitnących. Jest bardzo wrażliwy na brak wody, więc nie należy dopuszczać do przesuszenia.

Uwaga!

Warto uszczknąć roślinie wierzchołki, wówczas się ładnie rozkrzewi.

Hortensja

Ma wyjątkowo dekoracyjne, duże kwiaty w kolorze białym, jasnoróżowym lub niebieskim. W ogródkach najczęściej spotykamy hortensję drzewiastą i bukietową.

Jak o nią dbać

Wszystkie gatunki hortensji lubią próchniczną, pulchną ziemię o kwaśnym odczynie. Roślina jest bardzo wrażliwa na suszę. W upalne lato trzeba ją podlewać nawet 2–3 razy dziennie. Warto ją systematycznie nawozić nawozami przeznaczonymi dla hortensji.

Uwaga!

Jeśli chcesz, aby kwiaty nabrały niebieskiego koloru, należy podlewać roślinę rozpuszczonym w wodzie siarczanem glinu (5 g na litr wody.

Małgorzata Świgoń

Autorka jest dziennikarką „Przyjaciółki" i „Poradnika Domowego".