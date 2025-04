Wśród domowych sposobów na mszyce najpopularniejszy to ten bazujący na mieszance octu z wodą. Te niepozorne owady (mają zaledwie od 2 do 5 mm) pojawiają się nieoczekiwanie i niezwykle szybko się rozmnażają, dlatego trzeba działać błyskawicznie.

Mszyce to uciążliwe szkodniki żerujące na roślinach. Wysysają z nich duże ilości soku, a to powoduje obumieranie. Występują w ogrodach ozdobnych, a także na warzywach i kwiatach doniczkowych. Mszyce na lubczyku, mięcie i surfiniach to równie częsty widok, jak oblepione mszycami róże.

Zwalczanie mszyc najlepiej zacząć wtedy, kiedy jeszcze nie jest ich zbyt dużo. Jeśli dopuścisz, aby się rozmnożyły i oblepią mocno łodygi, w krótkim czasie bardzo osłabią roślinę, wysysając soki i wprowadzając substancję powodującą zniekształcenia jeszcze nie rozwiniętych pędów.

Nie musisz kupować gotowych preparatów, aby poradzić sobie z ich inwazją. Warto przetestować także domowe sposoby na mszyce.

W pierwszej kolejności (jeśli problem nie jest jeszcze zbyt zaawansowany), możesz spróbować tych 3 sposobów na mszyce:

Usuń mszyce mechanicznie - gdy tylko zauważysz pierwsze szkodniki, włóż rękawiczki i po prostu zdejmij mszyce z roślin. Możesz także spróbować je wypłukać, najlepiej pod strumieniem bieżącej, letniej wody.

Zaproś do ogrodu biedronki i skorki - to nasi naturalni sojusznicy, którzy pomogą zwalczać mszyce. Te pożyteczne owady same zjawią się w dużej ilości w ogrodzie, jeśli będziesz go naturalnie nawozić, nie będziesz stosować chemicznych oprysków i pozostawisz kącik, w którym pozwolisz rosnąć dzikim ziołom.

Zrób roślinie prysznic - w ogrodzie łatwo spryskasz rośliny za pomocą węża ogrodowego. Rośliny doniczkowe możesz wstawić pod prysznic (pamiętaj o zafoliowaniu doniczki z ziemią), a jeśli są odporne na moczenie - zanurzyć całą zieloną część, aby mszyce wypłynęły.

Skuteczne będzie także użycie naturalnych oprysków przeciw szkodnikom.

To chyba najpopularniejszy domowy sposób na mszyce. Wystarczy wymieszać ocet z wodą w proporcji 1:10 i wlać do butelki ze spryskiwaczem. Spryskuj te części rośliny, na których żerują mszyce, a więc zwłaszcza spód liści.

Wystawienie rośliny na działanie silnego słońca po takim zabiegu jest niewskazane, liście mogą ulec poparzeniu, dlatego wówczas chroń roślinę przed słońcem.

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej wymieszaj w 100 ml ciepłej wody. Dodaj pół łyżeczki oleju do smażenia. Przelej całość do spryskiwacza.

Okazuje się, że z cebuli można zrobić skuteczny oprysk przeciw mszycom. Wywar z cebuli zapobiega także niektórym grzybowym chorobom roślin.

Jak przygotować wywar z cebuli?

Pokrój około 75 g cebuli na drobne kawałki. Zalej ją ok. 10 l wody. Gotuj przez 30 minut na małym ogniu. Ostudź wywar i wlej go do spryskiwacza.

Spryskuj rośliny zaatakowane przez mszyce z niewielkiej odległości. Zabieg powtarzaj co 2-3 dni, aż zauważysz poprawę.

Mszyce nie przepadają za zapachem czosnku, dlatego warto się z nimi zmierzyć za pomocą wyciągu z tego popularnego warzywa.

Jak przygotować wyciąg z czosnku?

20 dag czosnku wyciśnij przez praskę. Zalej warzywo 10 l wody. Pozostaw wywar na ok. dobę. Wlej wyciąg do spryskiwacza.

Ten domowy sposób na mszyce, stosuj podobnie jak wywar z cebuli, opryskując zaatakowane rośliny z niewielkiej odległości, przez kilka dni.

fot. Mszyce na kwiatku/Adobe Stock, Obserwatornia.pl

Wyciąg z tej niepozornej rośliny, zwanej mleczem czy dmuchawcem, to jeden z najskuteczniejszych domowych sposobów na mszyce. Ten popularny chwast jest również doskonały w walce z przędziorkami, miodówkami i roztoczami.

Jak przygotować wyciąg z mniszka lekarskiego?

Przygotuj 40 dag mniszka lekarskiego. Zalej liście 10 l wody. Pozostaw wywar na 3 godziny. Wlej go do spryskiwacza.

Stosowanie - jak wyżej. Aby opryski były skuteczne, trzeba je wykonać w pogodny, ale niezbyt upalny dzień, wczesnym rankiem lub po południu. Po kilku dniach dobrze jest powtórzyć zabieg.

Mleko wymieszane z wodą w proporcji 1:1 jest bardzo skutecznym domowym sposobem na mszyce, pod warunkiem że będzie to świeże mleko prosto od krowy. Oprysk wykonany z mleka z kartonika, nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty.

Z kolei mieszanka mleka, pieprzu i cukru przyda się, gdy twoim problemem są muszki owocówki.

Z płynu do mycia naczyń możesz przygotować oprysk na mszyce. Łyżkę płynu do naczyń wymieszaj w litrze wody. Przelej do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj rośliny. To sprawdzony domowy sposób na mszyce.

​Zerwij garść pokrzyw i zalej dwoma szklankami wody. Zagotuj, pozostaw do wystygnięcia, po czym przecedź i opryskaj rośliny.

​Kostkę mydła (100 g) rozpuść w litrze letniej wody. Przelej do opryskiwacza, opryskaj zaatakowane przez mszyce grządki. Możesz też kupić ogrodnicze mydło potasowe. Świetnie radzi sobie z inwazją mszyc na lubczyku, mięcie i na innych roślinach.

Walka z mszycami rozgrywana jest zazwyczaj na dwóch frontach. Pierwszym z nich jest zapobieganie ich pojawianiu się, w myśl zasady, że łatwiej zapobiegać, niż leczyć. Drugim - walka z insektami już zadomowionymi w ogrodzie lub w doniczkach.

Pojawieniu się mszyc zapobiegniesz przez:

dokładne plewienie uprawy,

sukcesywne usuwanie chwastów,

uprawę roślin odstraszających szkodniki - np. mięty, czosnku i cebuli (wypłoszą mszyce i okoliczne rośliny będą bezpieczne),

wspomaganie działań biedronek (żywią się mszycami).

Artykuł został pierwotnie opublikowany 15.06.2016.

