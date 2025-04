Najpopularniejszym krzewem ogrodowym w Polsce jest hortensja ogrodowa. Najpiękniejsze okazy można spotkać na północy i zachodzie kraju, gdzie klimat jest łagodniejszy. Krzewy są tam wprost obsypane ogromnymi kulami, najczęściej w różowym, rzadziej niebieskim, czasem w jednym i drugim kolorze.

Poznaj 6 zasad uprawy hortensji:

1. Kwaśna, próchnicza gleba

Wszystkie gatunki hortensji lubią próchniczną, pulchną ziemię, w której nie brakuje wilgoci (ale uwaga, nie może być podmokła). Powinna mieć kwaśny odczyn (pH 4,5-5,5). Jeśli liście żółkną, to oznacza, że pH jest za wysokie. Trzeba wówczas obsypać roślinę kwaśnym torfem albo zasilić roztworem nawozu do hortensji lub różaneczników.

2. Zaciemnione miejsce

Najczęściej krzewy hortensji sadzi się w półcienistych zakątkach, gdzie inne rośliny nie chcą kwitnąć. Można wybrać im także miejsce słoneczne, lepiej jednak, aby promienie słoneczne padały na nie tylko przez kilka godzin. W przeciwnym razie ziemia będzie szybko wysychać i krzewy zaczną więdnąć.

3. Dużo wody

Już łacińska nazwa rośliny - Hydrangea (wodny krzew) wskazuje, że roślina lubi wodę. Trzeba więc zapewnić jej wilgotną glebę, i podlewać obficie - szczególnie w czasie upalnego lata.Gdy przesuszymy roślinę będzie słabiej kwitła i nie wyda dorodnych kwiatów.

4. Nawozy dla hortensji

Warto je systematycznie nawozić nawozami przeznaczonymi dla hortensji. Najlepiej zastosować je wiosną, gdy roślina wznowi wegetację,

a potem powtórzyć zasilanie w czasie kwitnienia.

5. Przycinanie

Najlepiej przyciąć pędy późną jesienią mniej więcej o dwie trzecie długości. Wiosną roślina wypuści młode odrosty i zawiąże na nich pąki.

6. Okrywanie na zimę

Pąki kwiatowe hortensji ogrodowej mają cienkie łuski i łatwiej przemarzają niż pąki liściowe. Zdarza się więc, że wiosną roślina pięknie się zazielenia, ale nie chce kwitnąć. By temu zapobiec, ogrodnicy radzą jesienią tak obwiązać pędy sznurkiem, by krzew utworzył stożek, który następnie należy okryć agrowłókniną lub słomianą matą. Zbyt szczelne okrycie, np. grubą warstwą papieru, sprzyja zamieraniu pędów w wyniku porażenia grzybami.

Warto wiedzieć:

Kwiatostany hortensji ogrodowej zwykle mają różowy kolor. Mogą jednak zmienić go na niebieski, jeśli podłoże zawiera glin. Niegdyś, aby krzewy kwitły na niebiesko rozsypywano wokół nich ałun potasowy. Niektórzy robili to tylko z jednej strony i wówczas na roślinie pojawiały się kule różowe i niebieskie jednocześnie. Obecnie na rynku są specjalne nawozy (Hortensja niebieska, Barwnik do hortensji), dzięki którym różowe kwiaty mogą zmienić kolor na niebieski, a czerwone staną się fioletowe (jedynie białe nie zmienią barwy).

Autorka jest dziennikarką poradników "Pani domu" oraz "Przyjaciółka".