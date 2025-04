Coraz więcej kobiet nie tylko świetnie sobie radzi z niewielkimi naprawami, ale też samodzielnie remontuje mieszkanie czy majsterkuje. Warto wziąć z nich przykład i, gdy sytuacja będzie tego wymagać, zakasać rękawy. Najpierw jednak trzeba zgromadzić odpowiednie przybory, które pomogą rozwiązać domowy problem.

Reklama

Brzeszczot

To inaczej niewielka piłka nieodzowna, gdy trzeba przyciąć kawałek drewna lub metalu (do każdego z tych materiałów potrzebne jest inne ostrze). Cena ok. 24,99 zł (za zestaw 5 szt.).

Młotek i śrubokręty

To podstawa. Wygodniejszy jest młotek z tzw. pazurem, którym można wyciągnąć gwóźdź. Przydadzą się też śrubokręty płaskie i krzyżakowe. Cena zestawu ok. 15 zł

Taśma naprawcza

Naprawdę niezastąpiona! Uszczelnisz nią pękniętą rurę, okleisz rozdartą okładkę, itp. Cena ok. 9,99 zł

Szczypce

Potrzebne do chwytania gwoździ, małych śrubek, odgięcia kółka w breloczku, przecięcia niezbyt grubego drutu, itp. Cena ok. 40 zł

Szpachelka

Prędzej czy później sięgniesz po nią, by rozprowadzić masę szachlową w otworze po gwoździu lub zaszpachlować rysę w podłodze. Cena od 4 zł

Haczyki samoprzylepne

Zawiesisz na nich niewielki obrazek, klucze, lub użyjesz do przymocowania przewodów elektrycznych. Wytrzymują 2,2kg obciążenie. Cena ok. 11 zł

Klej montażowy

Uniwersalny (MS Polimer Axton), sprawdzi się także w wilgotnej łazience czy kuchni. Przykleisz nim szafkę do ściany, fragment obtłuczonej glazury, itp. Cena 16,95 zł

Miarka

Sięgamy po nią bardzo często, gdy trzeba zmierzyć jakiś mebel, odległość na ścianie, itp. Najwygodniejsza jest metalowa miarka automatycznie zwijana. Cena 6 zł

Klej do butów

Koniecznie musisz go mieć! Elastyczny, wodoodporny. Przykleisz nim nie tylko zelówkę, ale także naprawisz pasek czy torebkę. Cena 9,50 zł

Reklama

Małgorzata Świgoń „Przyjaciółka"