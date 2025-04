Meble nie tylko się kurzą i ew. plamią, gdy coś na nie rozlejemy. Kuchenne regularnie pokrywają się oparami tłuszczu, bywa, że odkleja się pokrywająca je okleina.

Z kolei meble drewniane, jeśli byśmy często wycierali je wilgotną szmatką, z czasem zmatowieją, nawet jeśli pokrywa je twardy lakier, a te z surowego drewna staną się ciemniejsze. Dlatego tak ważna jest ich pielęgnacja i konserwacja. Jak czyścić meble?

Jak czyścić meble? To zależy od materiału!

Regularna pielęgnacja mebli to podstawa do tego, by wyglądały ładnie, ale także by materiał wierzchni nie uległ zniszczeniu. Jak czyścić poszczególne meble?

Meble tapicerowane - czyszczenie

Nawet jeśli odkurzasz je systematycznie, to i tak w tapicerce nie brakuje pyłków. Przykryj kanapę wilgotnym prześcieradłem i delikatnie uderzaj trzepaczką do dywanów miejsce przy miejscu. Potem wypłucz prześcieradło i powtórz operację. Przybrudzone obicie wyczyść pianką do dywanów.

Pojedyncze plamy lekko zwilż i potrzyj mydełkiem do odplamiania, np. Dr. Beckmann lub innym odplamiaczem do konkretnego rodzaju plam, np. z tłuszczu, krwi itp.

Jeśli chcesz usunąć zapach pozostawiony przez zwierzęta, możesz zastosować płyn do czyszczenia Mr. Smell Pies lub Mr. Smell Kot.

Jak czyścić meble skórzane?

Nawet najlepsza skóra z czasem traci połysk. Staje się mniej elastyczna, sprawia wrażenie przesuszonej. W skrajnych przypadkach pęka. Może też dojść do jej odbarwienia. Aby przedłużyć trwałość skórzanych obić, trzeba je dwa - trzy razy w roku natłuszczać.

Po umyciu wilgotną ściereczką z odrobiną płynu do mycia możesz wetrzeć wazelinę lub olej rycynowy. Lepiej jednak zastosować pastę do skór na bazie wosku pszczelego i lanoliny lub balsam do skóry, który czyści i pielęgnuje, np. marki Bufalo.

9 patentów na skuteczne sprzątanie... octem!

Jak czyścić meble lakierowane?

Szkodzi im wilgoć. Dlatego na mokro czyść je jak najrzadziej, dobrze wyżętą ściereczką. Białą plamę (efekt stawiania gorących naczyń) usuniesz z blatu mieszaniną terpentyny (8 zł) i oleju lnianego (15 zł) w proporcji 1:1. 2-3 razy w miesiącu przecieraj meble mleczkiem lub aerozolem do drewna.

Najtańsze produkty tego typu zawierają mało impregnatów (naturalnych wosków, olejów) chroniących powierzchnię przed zaplamieniem i zarysowaniem. Godny polecenia jest np. Brait, Kiwi, Pronto.

Jak czyścić meble pokryte politurą?

Politura to spirytusowy roztwór żywicy pozyskiwanej z wydzieliny owadów zwanych czerwcami. Pokryte są nią antyki. Najlepsze do pielęgnacji są: olej wazelinowy (do jasnych mebli) i Meblo Olejek do ciemnych sprzętów - oferują je renowatorzy. Ich koszt to około 20-30 zł.

Ponieważ jednak są one trudno dostępne, kilka razy w roku można zastosować środki do drewna, np. Pronto.

26 trików, dzięki którym sprzątanie będzie łatwiejsze i przyjemniejsze!

Jak czyścić meble pokryte okleiną?

Na co dzień wystarczy je przecierać lekko wilgotną szmatką z odrobiną płynu do mycia naczyń lub płynu uniwersalnego. Nie należy stosować mleczek do szorowania, ponieważ z czasem powierzchnia laminatu może się przetrzeć.

Kuchenne meble pokryte okleiną, na których osiada tłuszcz co 2-3 miesiące warto odtłuścić. Sprawdzi się odplamiacz do tłuszczu (nasączamy nim tampon i przecieramy szafki) lub dobry płyn do mycia kuchni.

Aby na meblach z połyskiem nie było widać smug, warto wypolerować je ściereczką z mikrofibry zwilżoną płynem do tego typu sprzętów, np. Emsal.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

