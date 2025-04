Jak powiesić obraz lub lustro w pokoju bez wiercenia czy wbijania gwoździ? Okazuje się, że wcale nie musisz dziurawić ściany. Nie jest już konieczny młotek ani wiertarka. Możesz wykorzystać jeden z naszych sprytnych sposobów na wieszanie obrazka bez wiercenia.

Spis treści:

Samoprzylepne rzepy to świetne rozwiązanie, jeśli chcesz udekorować swoją ścianę obrazkami lub lustrem, ale nie chcesz lub nie możesz wiercić w niej dziur. Najczęściej są sprzedawane w formie taśmy lub zestawu kilku pasków. Ich koszt to ok. 15-25 złotych. Za ich pomocą można przymocować zasłonkę z lekkiej tkaniny, lambrekin, mały obrazek lub inną dekorację, a nawet spiąć plączące się kable. Rzepy do zawieszania tkanin i obrazków mają jedną stronę samoprzylepną.

Kawałek rzepa przymocuj do ściany, drugi identyczny odcinek do przedmiotu, który chcesz powiesić, a następnie połącz ze sobą rzepy. Mogą utrzymać nawet większy ciężar — wszystkie informacje podane są zawsze na opakowaniu.

fot. Jak powiesić obraz/Adobe Stock, highwaystarz

Możesz nim przykleić niemal wszystko do wszystkiego, np. tablicę z numerem domu do ściany budynku, drewniany wieszak do metalowych drzwi garażu czy posklejać elementy półki, zamiast mocować je wkrętami. Klej jest idealny do tego, by powiesić obraz bez wiercenia. Jest odporny na wodę i mróz.

Samoprzylepne haczyki wykonane są z lekkiego tworzywa. Te w wersji mini pakowane są po kilka lub kilkadziesiąt sztuk (cena to ok. 10 zł) i służą do wieszania dekoracyjnych zawieszek na ścianie, na półce lub w oknie. Na nieco większych haczykach mogą wisieć klucze, kuchenne akcesoria i właśnie obrazy. Mocowanie jest proste - odklej samoprzylepny pasek i mocno dociśnij haczyk do powierzchni. Po ich usunięciu nie pozostaje żaden ślad.

Takie haczyki utrzymają niewielkie obrazki i ramki ze zdjęciami. Przydadzą się także do powieszenia niewielkich przedmiotów, np. słuchawek czy biżuterii.

Jest trwała i bardzo elastyczna. Łatwo się ją przycina nożyczkami. Nadaje się zarówno do płaskich, jak i wypukłych powierzchni. Jedna strona jest samoprzylepna, a druga namagnesowana. Pozwala powiesić niewielkie metalowe przedmioty przyciągane przez magnes, np. obrazki, klucze, nożyczki, agrafki itp. Może również ułatwić uporządkowanie akcesoriów w kąciku majsterkowicza lub kąciku krawieckim.

To też dobry sposób na to, jak powiesić obraz bez wiercenia - wystarczy tylko metalowa rama. Musisz jednak sprawdzić, jaki udźwig ma dany zestaw magnesów - być może konieczne będzie użycie większej ilości lub wybranie innego rodzaju taśm.

fot. Jak powiesić obraz bez wiercenia/Adobe Stock, New Africa

Mogą być jednostronne lub dwustronne. Niektóre przeznaczone są do mocowania np. wykładziny do podłogi, aby się nie przesuwała. Ważne jest, aby była to specjalna taśma montażowa - klasyczna taśma dwustronna może się nie sprawdzić. Za pomocą innych można przyczepić lekkie przedmioty, np. dekoracje papierowe, świecące paski ledowe, ale są i takie taśmy, które utrzymają ciężar kilku kilogramów - nawet dość masywne lustro. Zanim ją kupisz, zwróć uwagę na przeznaczenie, szerokość i wielkość rolki. Przed zastosowaniem, usuń z łączonych powierzchni brud ściereczką zwilżoną alkoholem.

Na ogół mocujące (lub montażowe) plastry sprzedawane są w kompletach po kilka lub kilkanaście sztuk. Najczęściej mają wymiary 2 x 4 cm, ale są i większe. Służą do wieszania niewielkich oprawionych obrazów lub fotografii. Ciężar dekoracji nie może przekraczać 2 kg. Aby powiesić obraz bez wiercenia, wszystkie plastry przytwierdź do ściany w bliskiej odległości od siebie, następnie dociśnij do nich tył ramy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.08.2015.

