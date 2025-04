Niebezpieczeństwo może czyhać na nas wszędzie. A przynajmniej tak nam się może wydawać, kiedy zawiedzie nas... wzrok. Tak było właśnie w Krakowie, w którym doszło do nieco kuriozalnej interwencji Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Reklama

„Lagun” na blokowisku w Krakowie

Całą sytuację KTOZ opisali na swoim koncie na Facebooku. Pewnego dnia otrzymali telefon od przerażonej kobiety, która prosiła ich, by przyjechali i z drzewka obok jej bloku zabrali „dziwne zwierzę”. Mało tego, przerażona mieszkanka zapewniła, że jej sąsiedzi boją się otworzyć okna, żeby stwór nie wtargnął do ich domów.

Kobieta nie potrafiła go zidentyfikować, ale przekonywała, że to na pewno jakieś dzikie stworzenie. Kiedy usiłowała nazwać stwora, stwierdziła, że to „lagun”. Z opisu kobiety inspektorzy wywnioskowali, że zwierzęciem może być legwan lub inny jaszczur.

Z cyklu "Z pamiętnika inspektora" - relacjonuje inspektor Adam. - Przyjedźcie i go zabierzcie! – w głosie dzwoniącej...

Opublikowany przez KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Wtorek, 13 kwietnia 2021

Prawda okazała się jednak o wiele zabawniejsza. Po przybyciu na miejsce pracownicy KTOZ myśleli, że mieszkańcy bloku zrobili sobie z nich żarty. Okazało się jednak, że mówili całkiem serio. Cóż takiego „zamieszkało” w gałęziach bzu rosnącego tuż przy budynku? Szybko wyszło na jaw, że utknął tam... rogalik croissant.

Historia z Krakowa lotem błyskawicy obiegła sieć, internauci prześcigają się w zabawnych komentarzach dotyczących sprawy, a słowo „lagun” chyba na stałe wejdzie do naszego słownika.

Reklama

Może cię też zainteresować:

Matka mogła stracić 11 dzieci, bo mieszkali w dwupokojowym mieszkaniu. Deweloper podarował im nowoczesny dom

Niepełnosprawny Olek mieszkał w domu, którego stan przeraził Katarzynę Dowbor. Ekipa Nasz Nowy Dom” zrobiła tam rewolucję

Wzruszający remont w „Nasz Nowy Dom”. Katarzyna Dowbor odmieniła życie pani Ani i jej wnuczki Gabrysi