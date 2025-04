Hasła zachęcające do picia dużych ilości wody słyszymy każdego dnia. Ma to nam zapewnić idealną sylwetkę, żelazne zdrowie, nieskazitelne piękno i wieczną młodość. Tak, to podobno takie proste - wystarczy regularne nawadnianie organizmu, aby skóra przestała być sucha, by nie odczuwać zmęczenia i żeby spowolnić powstawanie zmarszczek.

Większość populacji nie pije wystarczającej ilości wody. To stąd bezustanne apele o to, aby zwiększyć ilość spożywanych płynów. Pewnie wiele razy widziałaś slogany: „W suchych, ogrzewanych pomieszczeniach jesteś bardzo podatna na utratę wody” lub „Latem szczególnie dbaj o nawodnienie - nie czekaj, aż poczujesz pragnienie!”. A czy spotkałaś się kiedykolwiek z hasłem: „Uważaj! Zbyt dużo wody może cię zabić?”.

Jak się okazuje, żadna przesada nie jest dobra i zaleceń dietetyków nie można za bardzo brać sobie do serca...

Nikt nie mówi o tym, że wodę też można przedawkować. Tak, dokładnie tak samo jak okrągłe pastylki na ból głowy, żółciutką witaminę C, zabójczą sól lub jeszcze groźniejszy cukier.

Przypadki śmierci z „przewodnienia” zdarzały się już wielokrotnie podczas maratonów. Ta sytuacja jest jednak wyjątkowa - organizm znajduje się wtedy w stanie ekstremalnego zmęczenia. Jeśli myślisz więc, że przedawkowanie wody nie grozi ci w normalnych warunkach, grubo się mylisz...

W USA szerokim echem odbił się przypadek 59-letniej kobiety, która prawie straciła życie przez... spożywanie zbyt dużej ilości płynów.

Mieszkanka Stanów Zjednoczonych walczyła z kłopotliwą infekcją dróg moczowych. Lekarz zalecił jej więc, aby w celu szybszego wypłukania bakterii, co 30 minut wypijała szklankę wody (250 ml).

Później kobieta przyznała, że wypijała „trochę” więcej płynów, niż zalecił jej doktor. Uważała, że im więcej, tym lepiej - w końcu to takie zdrowe dla organizmu. Do szpitala trafiła z ekstremalnie niskim poziomem soli i mikroelementów w organizmie. Niemal wszystkie zostały wypłukane przez spożywanie zbyt dużej ilości wody w krótkim czasie...

Śmierć z przewodnienia jest jednak możliwa. Krew staje się wtedy zbyt rozrzedzona, przez co serce nie nadąża z jej pompowaniem. Za śmiertelną dawkę wody uznaje się już... 6 litrów. Ku przestrodze.

