Wielkanoc była i jest przede wszystkim chrześcijańskim świętem celebrującym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wiązała się ona z szeregiem przesądów i wierzeń, do których stosowano się szczególnie na polskich wsiach. Część z nich wywodziła się również z pogańskiego święta Ostara. O jakich przesądach mowa i które z nich pozostały w naszym życiu?

Reklama

Trzy krzyżyki nad drzwiami

Dawniej ludzie wierzyli, że w Wielki Piątek, kiedy według Pisma Świętego Chrystus zmarł na krzyżu, granica między światem żywych i umarłych jest wyjątkowo cienka. To właśnie w tym dniu złe moce miały mieć najlepszy dostęp do domów i ich mieszkańców. Żeby się przed nimi chronić, rysowano nad drzwiami trzy krzyżyki. Mogły one symbolizować trzech ukrzyżowanych na Golgocie tego dnia mężczyzn.

Woda po ugotowanych jajkach

Przed Wielkanocą w domach gotowano i dalej gotuje się dziesiątki jajek. Ten produkt jest podstawą wielu świątecznych potraw i niezaprzeczalnym symbolem Wielkanocy. Dawniej w polskich domach po ugotowaniu świątecznych jaj nie wylewano wody. Dziewczęta i kobiety myły w niej włosy, co miało im zapewnić piękne i bujne pasma.

3 okrążenia domu

W Wielką Sobotę domownicy obchodzili swoje gospodarstwo trzykrotnie. Miało im to zapewnić bogactwo i zdrowie w nadchodzącym roku.

Pisanka pod progiem

Żeby chronić się przed złymi mocami, robiono jeszcze jedną rzecz. Wybierano jedną z pisanek ozdobionych przez mieszkańców i zakopywano ją przed progiem drzwi wejściowych. Miało to zapewnić domostwu bezpieczeństwo przed złymi duchami.

Skorupki jajek w ogrodzie

W Wielkanoc, po zjedzeniu świątecznych jajek, skorupki po nich pozostałe rozsypywano na ziemiach uprawnych i w przydomowych ogródkach. Miały zapewnić obfite plony i urodzaj.

Reklama

Może cię też zainteresować:

Przesądy związane z kwiatami doniczkowymi - róża chińska, lawenda w domu, paproć w domu

Przesądy pogrzebowe i przesądy cmentarne - nie tylko przed 1 listopada

Przesądy związane z suknią ślubną