Przyglądając się polskiej tradycji, można dojść do wniosku, że mamy w niej zapisany cały wachlarz przesądów na każdą okazję - przesądy ślubne, wigilijne, noworoczne i ciążowe to tylko początek całej wyliczanki. Te, które wymieniłam, są raczej związane z radosnymi chwilami w życiu. Dla wielu równie ważne są jednak zwyczaje i zabobony związane ze śmiercią, a przesądy pogrzebowe i przesądy cmentarne wysuwają się tu na pierwszy plan.

Ciężarna na pogrzebie

Dlaczego ciężarna nie może być na pogrzebie? Dawniej mówiono, że „zmarły pociągnie za sobą dziecko”, czyli nie owijając w bawełnę - straszono przyszłe mamy, że ich uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej, może się przyczynić do śmierci nienarodzonego malucha. Cóż, posługując się tutaj prostą logiką - ciężarne muszą unikać stresu, a uczestnictwo w pogrzebie jest zawsze przykrym przeżyciem. W starej mądrości ludowej tkwi więc małe ziarenko prawdy.

Magiczne 6 tygodni

Chociaż może wydawać się to dziwne, ale wiele osób do tej pory radzi, by nie dotykać rzeczy zmarłego przez 6 tygodni od jego śmierci. Tradycja mówi, że przez ten czas zmarły może powracać, aby korzystać z należących do siebie przedmiotów. Ta sama zasada dotyczy kwiatów, składanych na nagrobku. Nie powinny być zdejmowane przez 6 tygodni po pogrzebie. Dzisiaj jednak zazwyczaj są one sprzątane szybciej, choćby ze względu na potrzebę zachowywania porządku na cmentarzach.

Nie zabieraj nic z cmentarza

Kiedy byłam mała, moja babcia zawsze powtarzała, że z cmentarza nie wolno nic zabierać. Oczywiście, nawet przez myśl nie przeszło mi dotykanie zniczy czy wiązanek, ale reguła dotyczyła wszelkich drobiazgów - kamyków, trawek, patyczków, liści. Co rośnie na cmentarzu, musi tam pozostać, a przyniesienie do domu tego typu „skarbów”, miało ściągnąć nieszczęście na całą rodzinę.

Nowe buty na cmentarzu

Innym przesądem cmentarnym jest zakaz zakładania na cmentarz nowych butów - wróży to rychłą śmierć. Cóż, patrząc na coroczną rewię mody w okolicach 1 listopada, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia takiego zabobonu.

Znicze podpalaj zapałką

Wiele z nas zabiera na cmentarz codziennie używaną zapalniczkę - to duży błąd. Tradycja mówi, że do podpalania zniczy wolno używać tylko zapałek. Inaczej można ściągnąć na siebie nieszczęście.

Uwaga na nagrobki

Siadanie na nagrobku albo opieranie się o niego, uchodzi za brak szacunku do zmarłych, dla których grób jest miejscem wiecznego odpoczynku. A jak już wiemy, to zawsze źle się kończy… Ten, kto ośmieli się przysiąść na płycie nagrobnej, nie może już spać spokojnie.

Cmentarz nie dla zakochanych

Po cmentarzu nie powinny spacerować osoby, które mają nadzieję stworzyć udany związek. Jak mówi mądrość ludowa, małżonkowie czy pary z długim stażem nie muszą się obawiać. Jeśli jednak para dopiero zaczyna się spotykać, nie powinna wybierać się wspólnie na cmentarz - to wróży nieszczęście uczuciu, które nie miało jeszcze szans się rozwinąć.

Nie wrzucaj kwiatów do grobu

Nie można zapomnieć o kolejnym przesądzie pogrzebowym. Zakłada on, że nigdy nie wolno wrzucać kwiatów do otwartego grobu. Jeśli jednak tak się stanie, zwyczaj głosi, że zmarły szybko pociągnie za sobą kogoś ze swoich najbliższych.

Nie zapalaj zniczy po pogrzebie

Zgodnie z ostatnim na naszej liście przesądem pogrzebowym, od razu po ceremonii na nagrobku nie powinny palić się znicze. Może to przynieść pecha całej rodzinie zmarłego.

