Można śmiać się z przesądów, ale to wbrew pozorom ważny element naszej kultury. Polacy mają ich szeroki wachlarz dosłownie na każdą okazję. Istotne są również zwyczaje związane z kwiatami doniczkowymi. Warto je znać, bo przesądna koleżanka może obrazić się, gdy otrzyma w prezencie na nowe mieszkanie doniczkę z wrzosem czy różą chińską… Może też jednak być bardzo zadowolona, gdy dostanie lawendę lub paproć. I nie chodzi tutaj wbrew pozorom o ich niewielkie wymagania co do uprawy.

Reklama

Lawenda w domu - przesądy

Lawenda w domu zapobiega kłótniom, a dodatkowo wręcz przyciąga dobre sny i miłe zbiegi okoliczności. To kwiat, który powinien znaleźć się w każdym mieszkaniu. Zapewni mieszkańcom szczęście i dostatek. Jeśli chcesz podarować komuś bliskiemu kwiat doniczkowy, ta roślina na pewno okaże się dobrym wyborem. Niektórzy oprócz doniczki z lawendą w domu, wsadzają tę drobnolistną piękność również przy furtce. To także ma przynosić mieszkańcom szczęście.

Ale uwaga – przesąd o lawendzie ma też drugie oblicze. Jeśli skromna roślinka się nie przyjmie i obumrze, wraz z nią zniknie również dostatek domowników. Pech murowany! Dlatego lepiej zawczasu zapoznać się z naszymi wskazówkami na temat pielęgnacji lawendy.

Dlaczego nie wolno przynosić wrzosu do domu?

Wrzosy to symbol jesieni, więc o tej porze roku można spotkać je niemal w każdym domu. Czy to dobrze? Cóż, zdaniem przesądnych, te pozornie nieszkodliwe, fioletowe kwiatki, mogą nie tylko przynosić pecha, ale nawet… śmierć. Tutaj piszemy więcej na temat przesądów o wrzosie w domu.

Róża chińska - przesądy

Kilkadziesiąt lat temu niezwykle popularne było przekonanie, że róża chińska przynosi do domu nieszczęście. Oprócz pecha, ten kwiat miał zwiastować również choroby. Ten przesąd ma jednak swoje podłoże - został… wymyślony po to, aby chronić tę piękną roślinę przed ciągłym ścinaniem jej gałązek. Amatorzy ślicznej róży chińskiej potrafili niemal doszczętnie ogołocić krzewy. Nie została nigdy udowodniona jej rzekoma szkodliwość dla zdrowia.

Paproć w domu - przesądy

Jeśli nie przekonują cię walory estetyczne tej specyficznej rośliny (w latach 90-tych była szalenie popularna), przekonaj się, że naprawdę warto trzymać paproć w domu. Nie tylko odpędza złe duchy i nieżyczliwe spojrzenia, ale nawet… wspiera domowników podczas chorób, zbierając w siebie złą energię i wszelkie dolegliwości. Cóż, paproć od wieków była uważana za roślinę magiczną. Nie bez powodu czekano, aż w noc świętojańską pojawi się niezwykły kwiat paproci…

Przesądy związane z bluszczem

Kolejną rośliną doniczkową, która nie cieszy się najlepszą sławą, jest bluszcz. Może nie przyniesie choroby, ale z pewnością nie wróży dobrze związkowi. Jeśli chcesz mieć szczęście w miłości, lepiej szybko się go pozbądź. Uczucie szybko stanie się niewolą i pułapką.

Kaktusy w domu - przesądy

Kolejnym kwiatem, którego zdaniem przesądnych nie warto mieć w domu, jest kaktus. Jego kolce mają symbolizować cierpienie, dlatego przynoszą pecha i nieszczęście. Symbolizują chęć odgrodzenia się od innych. Są jednak tacy, którzy zalecają stawiać doniczki z kaktusami przy drzwiach wejściowych, co ma chronić przed włamaniem i natrętnymi gośćmi. Jedno jest pewne - nie warto stawiać kaktusa w sypialni i to wcale nie tylko ze względu na przesądy…

Reklama

Czytaj więcej na temat przesądów:

Czerwona kokardka przy wózku

Wiecha na budowie i inne budowlane przesądy

Chrzciny dziecka a przesądy

Rozsypana sól - co oznacza?

Co oznacza, gdy piecze lewe ucho, a co oznacza swędzenie nosa?