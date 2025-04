Przed weselem trzeba będzie zgłosić dokładną listę gości? Minister Szumowski nie wyklucza też... nalotów policji

Kolejne zakażenia koronawirusowe wśród gości weselnych skłaniają rząd do podjęcia decyzji o nowych obostrzeniach. Lista gości do wglądu przed imprezą i kontrole na miejscu to możliwy scenariusz.