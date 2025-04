Zdawać by się mogło, że epidemia koronawirusa w Polsce minęła. Zniesiono większość obostrzeń, gospodarka uległa odmrożeniu, a Polacy coraz szybciej wracają do dawnego stylu życia. Rząd wydał również zezwolenie na organizację wesel, na których może bawić się nawet 150 osób. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyji, nie było to zbyt rozsądne posunięcie. Według niego to prosta droga do katastrofy.

Prof. Matyja krytykuje zezwolenie na organizację wesel do 150 osób



Prof. Matyja w rozmowie z RMF FM przestrzegał przed nadmiernym optymizmem i przekonywał prowadzącego wywiad, że tak naprawdę walka z koronawirusem w Polsce nie jest zbyt skuteczna, bo nie przeszliśmy jeszcze szczytu zachorowań, a liczba zakażonych ciągle rośnie. Zdaniem lekarza luzowanie obostrzeń miało miejsce zbyt szybko.

Prezes NRL skomentował również zezwolenie na zgromadzenia publiczne, jakimi są wesela. Lekarz utrzymuje, że impreza z tak dużą ilością osób to prosta droga do rozprzestrzeniania się wirusa w zawrotnym tempie. Prof. Matyja nie wyobraża sobie, żeby goście w trakcie zabawy byli w stanie stosować się do odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Ja myślę, że miłość można wyznawać sobie w inny sposób, niż w tłumie 150 osób. Nie wyobrażam sobie, że po godzinie dwunastej uczestnicy wesela zachowają jakąkolwiek ostrożność. Bądźmy realistami - mówił prof. Matyja

Wzrost zachorowań na koronawirusa w Polsce

W weekend 6-7 czerwca padły rekordy wykrycia nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Statystyki poszybowały w górę i Polska wyprzedziła kraje, które walkę z epidemią przypłaciły dziesiątkami tysięcy ofiar. Aż 2 781 nowych infekcji przyniósł tylko pierwszy tydzień czerwca.

Na dzień 10 czerwca w Polsce potwierdzono 27 160 przypadków zakażenia koronawirusem. Epicentrum epidemii w kraju znajduje się na Śląsku, gdzie chore są aż 10 102 osoby. Z powodu COVID-19 zmarło 1 166 pacjentów. Zdrowie odzyskało 13 196 zarażonych.

