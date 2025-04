Nie da się ukryć, że pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na gospodarkę. Przedsiębiorcy mogą jednak liczyć na pomoc państwa, które przygotowało dla nich wiele udogodnień, pozwalających przetrwać ten trudny czas. Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek 23 czerwca tarczę antykryzysową 4.0, czyli rządowy pakiet mający ograniczyć skutki koronawirusa dla pracodawców i właścicieli biznesów. Niestety, nowe zasady mogą uderzać w prawa pracowników.

Tarcza 4.0 a prawa pracowników

Tarcza antykrysyzowa 4.0 to kolejny ważny dla przedsiębiorców dokument. Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl jest to przygotowany pakiet rozwiązań pomocowych dla firm, który ma im pomóc w czasie pandemii. Tarcza 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm, reguluje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, czy przedłuża zasiłek opiekuńczy. Nie oznacza jednak zbyt dobrych wiadomości dla pracowników.

Z nowych zasad wynika m.in., że pracodawca może ograniczyć czas pracy (o 20 proc. przez okres 12 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii). W przypadku poprzednich wersji tarczy, ograniczenie wynagrodzenie i czasu pracy można było wprowadzić jedynie na okres 3 miesięcy.

Umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Z kolei wymiar czasu pracy pracownika może zostać obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem. Będzie to możliwe w firmach, które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Dodatkowo, aby pracodawca mógł skorzystać z instytucji przestoju lub obniżenia wymiaru pracy konieczne będzie porozumienie z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi. - czytamy na stronie gov.pl

To jednak nie koniec. W tarczy 4.0 ograniczona została także wysokość odpraw dla pracowników. Od teraz odprawy będą wynosiły maksymalnie 26 tys. zł brutto. Tyczy się to wszystkich polskich przedsiębiorstw korzystających z rządowego programu wsparcia.

Zmianom ulegnie także standardowe podejście pracodawcy do naszych dni wolnych i urlopów. W dokumencie podpisanym przez prezydenta podkreślono, że pracodawca może wysłać swojego pracownika na zaległy urlop w trybie natychmiastowym.

