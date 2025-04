Tegoroczny październik raczej nas nie rozpieszcza. W ostatnim czasie mogliśmy zapomnieć o złotej, polskiej jesieni. Codzienne opady deszczu, czasem bardzo intensywne, a do tego silny wiatr i dość niskie temperatury - tak wyglądała rzeczywistość za oknem niemal każdego dnia.

O ile wrzesień był naprawdę ciepły i długi czas mogliśmy się cieszyć letnią pogodą, o tyle w październiku właściwie nie było cieplejszych dni. Wszyscy zastanawiają się, czy w najbliższym czasie prognozy przyniosą nam jeszcze większe ochłodzenie wraz z przymrozkami, czy może jednak powróci złota polska jesień?

Prognoza pogody na drugą połowę października

Jak prognozują synoptycy, pomimo deszczowej i chłodnej niedzieli 18 października, nadchodzący tydzień będzie dość ciepły. Do czwartku niebo nad Polską znacznie się rozpogodzi - wyjątkiem są północne krańce kraju, gdzie w poniedziałek i środę mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

W poniedziałek temperatura będzie jeszcze dość niska - średnie wartości będą oscylować w granicach 10 stopni C. Jednak już od wtorku, zacznie do nas napływać atlantyckie ciepło. To oznacza, że możemy na termometrach zobaczyć 15 stopni C.

W czwartek będzie jeszcze cieplej, a temperatury przypomną nam o wiosennych i letnich dniach. W centrum Polski i na zachodzie, możemy się spodziewać nawet 18-20 stopni C. Niestety, taka sytuacja nie potrwa zbyt długo. Synoptyk Dariusz Kubacki, zapewnia w rozmowie z WP, że kolejna zmiana pogody nastąpi już w nocy z czwartku na piątek. W piątek i sobotę temperatura będzie oscylować w granicach od 13 stopni C na na północy Polski, do 15-17 stopni C w centrum oraz na południu kraju. Będzie jednak pochmurno i znowu pojawią się przelotne opady deszczu.

Niestety, niedziela 25 października będzie już znacznie chłodniejsza. Znowu możemy spodziewać się temperatur rzędu 7-10 stopni C. Podobną prognozę pogody przedstawia serwis pogoda.interia.pl.

Czy w tym tygodniu będą już nocne przymrozki? Prognoza serwisu Accuweather.com wskazuje na to, że nie - mimo wszystko wartości temperatur będą dodatnie. Oczywiście, nie mówimy tutaj o miejscowościach górskich - w Zakopanem w poniedziałek może padać śnieg z deszczem, a podczas wtorkowej nocy na termometrach pojawi się -2 stopnie C.

