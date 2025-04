Nie wiemy jeszcze, kiedy wrócimy do normalności ani jak nowa normalność będzie wyglądać. Linie lotnicze przygotowują się powoli do wznowienia działania. Ich funkcjonowanie będzie jednak nadal mocno ograniczone, a personel i pasażerowie będą musieli dostosować się do szeregu różnych obostrzeń.

Reklama

Te różnią się w zależności od linii, ale w większości założenia są podobne - ograniczenie liczby pasażerów, obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek także przez załogę pokładową. Jak dokładnie będziemy latać po pandemii koronawirusa?

Zmiany w procedurach linii lotniczych

Jak różne linie przygotowują się na przyjęcie pasażerów po zakończeniu pandemii? WizzAir zaczyna od ograniczenia liczby pasażerów - środkowe siedzenie będzie puste, a podczas odprawy klienci będą mieli zablokowany jego wybór. Wszystko po to, by utrzymać dystans między pasażerami.

Odprawa będzie odbywać się wyłącznie online. Do tej pory pasażerowie mieli wybór i mogli wybrać ten sposób lub klasyczną odprawę na lotnisku. Załoga pokładowa będzie miała obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych, a pasażerowie będą dostawać chusteczki antybakteryjne. Na koniec dnia każdy samolot będzie dokładnie dezynfekowany.

Linie lotnicze Emirates wprowadziły jeszcze więcej obostrzeń. Na lotnisku w Dubaju specjalne skanery termiczne będą monitorować temperaturę ciała wszystkich osób wchodzących na teren. Specjalne zamontowane wskaźniki będą pokazywały odpowiednią odległość między pasażerami.

Wszyscy członkowie załogi oraz personelu naziemnego, którzy mają bezpośredni kontakt z pasażerami, będą musieli nosić gogle, rękawiczki, maseczkę oraz jednorazowy fartuch ochronny. Wszyscy inni będą musieli nosić rękawiczki oraz maseczki.

Ogromne zmiany czekają też samych pasażerów. Na podkładzie samolotu będzie dozwolony jedynie drobny bagaż podręczny - torebka, plecak czy torba z laptopem, a także torby z niezbędnymi artykułami dla niemowląt. Wszystkie walizki będą musiały być nadawane jako bagaż rejestrowany.

Na pokładzie samolotów AirFrance oraz KLM przestaną być wydawane posiłki oraz przekąski i napoje. Pasażerowie przy wejściu na pokład będą dostawać maseczki ochronne, a jedna toaleta na pokładzie będzie zarezerwowana jedynie dla załogi samolotu. Załoga będzie musiała też stosować środki ochrony osobistej, a przed każdym lotem samolot będzie czyszczony chemicznie oraz mechanicznie.

Reklama

Więcej o powrocie do normalności po pandemii koronawirusa:

Kiedy dzieci wrócą do żłobków i przedszkoli? Znamy dokładną datę

Nowe zasady funkcjonowania galerii handlowych

Kiedy będą czynne salony fryzjerskie i kosmetyczne?