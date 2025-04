3 z 6

Anella lubi luksus i tego nie ukrywa - tu pozuje z nową torebką Chanel.

Szybki numerek w przebieralni = nowa torebka 😂😂😂 “Mniej znaczy więcej” - dokładnie - moja mała nowa Chanel tak bardzo przyciąga wzrok doskonale oddając tezę M. van der Rohe :) napisała co wiedziała - Pani ARCHITEKT.

What did Mies van der Rohe mean by “Less is more? “ Now I know ❗️- cause my new Chanel Bag is SMALL but so cute 💎

Metamorfozom Anelli i podbijaniu polskiego show-biznesu kibicuje jej partner i jednocześnie manager, zwany Dudusiem. Towarzyszy jej w porannych wizytach w telewizjach śniadaniowych, a także pojawia się na jej Instagramie.

Poznajcie Dudusia, partnera Anelli!