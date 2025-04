Iwona Cichosz stała się znana szerokiej publiczności za sprawą udziału w programie Taniec z Gwiazdami. Już wcześniej została jednak Miss Świata Głuchych, a także wzięła udział w czwartej edycji Mam talent. 17 lipca Iwona Cichosz została mamą.

Wczoraj w poście na Instagramie wyznała, jak przebiegał jej poród i podzieliła się wrażeniami na temat warunków w szpitalu.

Brzmi jak bajka - większość z nas jednak zupełnie inaczej wspomina szpitalne posiłki. Jest jednak jeden haczyk. Iwona Cichosz rodziła w Norwegii. Podkreśla jednak, że nigdy nie leżała w polskim szpitalu, nie jest więc w stanie obiektywnie porównać warunków.