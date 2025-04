Pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie aspekty naszego życia. Musieliśmy nauczyć się funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym i stosować do rygorystycznych zasad. Szczególnie wiele zmian wprowadzono w szkolnictwie. Z powodu kwarantanny, w wielu krajach placówki edukacyjne wprowadziły nauczanie zdalne lub w ogóle zostały zamknięte. Okazuje się, że po zakończeniu pandemii może to mieć katastrofalne skutki.

Po pandemii 10 milionów dzieci może nie wrócić do szkół

Z opublikowanego w sieci raportu „Save the Children” wynika, że z powodu pandemii nawet 1,6 miliarda uczniów i studentów zostało zmuszonych do opuszczenia zajęć stacjonarnych w szkołach i na uczelniach.

Po raz pierwszy w historii ludzkości, całe pokolenie dzieci i młodzieży będzie świadkami wywrócenia ich kariery szkolnej do góry nogami - możemy przeczytać w raporcie.

Organizacja dbająca o prawa dzieci do godnego życia i zaspokajania podstawowych potrzeb przekonuje, że globalny kryzys edukacyjny może doprowadzić do tego, że prawie 9,7 mln uczniów nigdy nie wróci do szkoły.

Istniejące już nierówności w sektorze edukacji zdecydowanie zwiększą się między bogatymi i biednymi oraz między chłopcami i dziewczętami - zauważa dyrektor generalna „Save the Children” Inger Ashing.

Największe zagrożenie odebrania dzieciom, a zwłaszcza dziewczynkom, możliwości powrotu do szkół szacuje się w aż 12 krajach, głównie w Afryce Zachodniej i Środkowej, a także w Jemenie i Afganistanie.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez organizację, wydatki na edukację spadną o 77 mld dolarów w ciągu 18 miesięcy w najbiedniejszych krajach świata. Jeśli jednak biedniejsze państwa postanowią ratować inne, również nadszarpnięte przez pandemię obszary gospodarki, wydatki na szkolnictwo spadną nawet o 192 mld dolarów. A to oznacza zamknięcie setek, jeśli nie tysięcy szkół na całym świecie.

