Jakiś czas temu w internecie popularne stało się publikowanie zdjęć, na których widać upływ lat. Zdjęcie, które opublikowała szczęśliwa mama to niezwykła podróż w czasie. Z całego świata płyną gratulacje i życzenia zdrowia dla jej synka.

Młoda mama z USA postanowiła opublikować zdjęcie, na którym pozuje w towarzystwie lekarza położnika. Mężczyzna trzyma na rękach jej maleńkiego synka.

Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że kobieta dysponuje podobnym zdjęciem sprzed 25 lat. Wówczas to ona była na miejscu swojego syna, trzymana przez tego samego lekarza.

25 years later, the doctor who delivered me also delivered our son!! 👶🏻😭 pic.twitter.com/RMgskxGiU2

— Lauren Cortez (@_vivalaluna) July 28, 2020