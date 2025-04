Wszystkie osoby, które chociaż raz w życiu nosiły dredy wiedzą, jak trudno jest utrzymać je w dobrej formie i jeszcze lepszym wyglądzie. Pielęgnacja poskręcanych włosów jest skomplikowana, dlatego część osób szybko się poddaje i postanawia pozwolić swoim dredom „żyć własnym życiem”. Tak było w przypadku internauty, który na YouTube posługuje się pseudonimem „theinfinitecup”.

Mężczyzna umył dredy po 10 latach

Mężczyzna może pochwalić się długimi, zapuszczanymi przez wiele lat dredami. W jednym z nagrań na YouTube postanowił pokazać, jak myje swoje włosy po raz pierwszy od 10 lat. Chociaż brzmi to niewiarygodnie, internauta przyznał, że nie przejmował się zbytnio higieną dredów i przyzwyczaił się do ich stanu. W końcu zdecydował się to zmienić.

Na video wyraźnie widać, że włosy mężczyzny są dość zaniedbane, a w środku dredów utworzyły się już grudki z brudu. Nagranie na pewno nie należy do najprzyjemniejszych i może u niektórych osób wywołać niemałe zniesmaczenie.

Na koniec całego zabiegu internauta pokazał, jak wygląda woda w umywalce, w której mył włosy. Nie dość, że była kompletnie nieprzejrzysta, to jeszcze pełna paproszków i strasznie mętna.

W komentarzach szybko utworzyły się dwa obozy. Część osób uznaje, że rezygnacja z regularnego mycia włosów jest obrzydliwa, a do tego może zaszkodzić zdrowiu. Druga część komentujących twierdzi, że to nic takiego, a oglądanie samego procesu mycia i efektu „po” było bardzo satysfakcjonujące.

Jak pielęgnować dredy?

Wielu ludziom wydaje się, że dredów w ogóle się nie myje, dlatego też według nich taki rodzaj fryzury wskazuje na zaniedbanie i zwykłe lenistwo. To błędne myślenie. Dredy należy normalnie myć i pielęgnować. Nie chodzi przecież o to, aby były one niechlujne, brudne czy pełne kurzu. Umiejętnie myte wyglądają ładnie i świeżo.

Pełne sfilcowanie pasm włosów trwa kilka miesięcy, jednak po zrobieniu dredów należy odczekać mniej więcej 2 tygodnie zanim umyjemy głowę. W tym czasie włosy mają czas nieco się sfilcować i utrwalić.

Podczas mycia dredów należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby dobrze umyć skórę głowy. Tam bowiem gromadzi się złuszczający się naskórek, który z czasem może powodować powstawanie groźnych chorób skóry głowy. Nie ma konieczności spieniania szamponu na całej długości włosów przy każdym myciu. Jeśli jednak będziemy to robić, musimy pamiętać o dokładnym wypłukaniu szamponu.

