Są wyjątkowo dekoracyjne, bo zwykle tworzą gąszcz zieleni z fantazyjnie poplątanych długich pędów. Zachwyca też niezwykła różnorodność kształtów i faktur liści. Zwinne i szybkie, potrafią piąć się wysoko, po bardzo różnych powierzchniach, nawet na wysokość dwudziestu kilku metrów.

Warto wiedzieć

1. Zanim jednak zdecydujesz się na wybór konkretnych gatunków pnączy sprawdź w jaki sposób się wspinają, by móc zapewnić im warunki do jak najlepszego rozwoju. Może potrzebują podpórek, jak np. pnąca róża, powojniki, a może wypuszczają chwytne wąsy, którymi są w stanie utrzymać się na chropowatej powierzchni ściany, jak np. bluszcz pospolity, winobluszcz pięciolistkowy, winobluszcz trójklapowy.

2. Posadź obok siebie dwa różne gatunki, które kwitną równocześnie albo o różnych porach (np. wilce, groszki pachnące, kobeę pnącą, fasolę ozdobną, nasturcję, tunbergię). To da wspaniały efekt.

3. Większość pnączy lubi chłodną ziemię. Warto więc przykryć ją ściółką. Służy im też zasilanie nawozami lub kompostem.

Polecamy:

• Tunbergię oskrzydloną. Wyrasta na wysokość 1,5 m. Lubi nasłonecznione ciepłe miejsce. Idealna na balkon lub taras od południowej strony.

• Wilec. Rośnie bardzo szybko, ale zakwita dopiero w lipcu. Wymaga słonecznego miejsca i lżejszej gleby. Kwiaty po południu zamykają się.

• Groszek pachnący. Lubi słoneczne miejsce i regularne podlewanie, ale po przeschnięciu gleby. Warto usuwać przekwitające pędy, będzie się wówczas ładnie rozrastać.

• Fasolę. Rozpięta na nylonowych żyłkach może stworzyć zieloną zasłonę. Ma też dekoracyjne kwiatki. Lubi żyzną ziemię i regularne podlewanie. Jest wrażliwa na przymrozki. Należy ją wysiewać dopiero po "zimnych ogrodnikach".

• Powojnik. Jest wyjątkowo dekoracyjnym pnączem. Wymaga sporego pojemnika, w ciągu 2–3 lat osiąga wysokość ok. 4 m. Kwitnie od czerwca do września na różne kolory: niebiesko, różowo, czerwono, biało. Lubi miejsce słoneczne lub półcieniste, regularne podlewanie. Podczas kwitnienia trzeba go nawozić co 4 tygodnie. Ważne, by "stopy" miał w cieniu, dobrze jest więc obłożyć ziemię ściółką.