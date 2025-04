Kwitnące pnącza ogrodowe zmieszczą się na każdym, nawet niewielkim skrawku przestrzeni. Specjalnie dla was wybraliśmy te najpiękniejsze.



TOP 5 kwitnących pnączy do ogrodu:



1. Powojnik



Powojnik potrzebuje żyznej, lekkiej i próchniczej gleby oraz takiego miejsca w ogródku, w którym pędy byłyby nasłonecznione zaś ziemia wokół korzeni pozostała zacieniona. Dlatego glebę wokół rośliny najlepiej obłożyć kompostem. Musi mieć odpowiednią, wygodną podporę (np. kratkę), owija się bowiem ogonkami liści, większe pędy trzeba przywiązywać do niej delikatnym sznurkiem.Świetnie nadaje się do okrywania ogrodzenia, altan, pergoli. Tworzy gęstą zieloną ścianę.

Polecamy odmiany:

"Jackman" o okazałych fioletowych kwiatach,

o okazałych fioletowych kwiatach, "Clematis vitalba", która wprawdzie ma niepozorne białe kwiaty, ale za to jesienią obsypana jest owocostanami, które wyglądają jak srebrzystobiałe pióropusze. Zdobią krzew jesienią i zimą.

"Kardynał Wyszyński" o przepięknych jaskrawoczerwonych kwiatach, które zdobią krzew od lipca do października.

2. Milin amerykański

Milin amerykański ma piękne duże kwiaty, które rozwijają się stopniowo od lipca do września tak, że w jednym kwiatostanie są kwiaty przekwitające i pąki. Krzew wymaga ziemi żyznej, zasobnej w wodę i ciepłego, zacisznego miejsca, najlepiej od strony południowej lub południowo-zachodniej. Pielęgnacja polega na usuwaniu uschniętych i przemarzniętych pędów oraz na skracaniu pędów zeszłorocznych, które kwitły w ubiegłym roku. Choć roślina powinna przetrzymać mroźną zimę to jednak lepiej okryć przyziemne części matami lub liśćmi. Wyrasta na wysokość 6-10 m.

Godne polecenia odmiany to:

"Flamenco". Ma czerwone kwiaty, które zdobią krzew przez całe lato.

Wyróżnia się oryginalnym kolorem kwiatów. Kielichy mają intensywnie żółtą barwę, zaś gardziele (środki) pomarańczową.

3. Wiciokrzew

Wiciokrzew pięknie i obficie kwitnie roztaczając miły, słodki zapach. Wspina się na podporach do wysokości 6-8 metrów. Nie wymaga szczególnie żyznej gleby. Lubi miejsca półcieniste lub słoneczne. Nie trzeba go przycinać. Świetnie nadaje się do ozdoby pergoli, bramek, altan. Sadząc go przy ścianie należy założyć podpory, by miał się o co zaczepić.

Polecane przez nas odmiany:

Wiciokrzew japoński "Halliana". Kwiaty początkowo białe, w miarę rozkwitania stają się żółte i przepięknie pachną. Krzew kwitnie obficie od czerwca do listopada.

Wiciokrzew Heckrotta "Goldflame" o wielobarwnych kwiatach (różowoczerwone na zewnątrz i jasnożółte wewnątrz) kwitnie do października.

4. Pnąca róża



Pielęgnacja tego niezwykle efektownego krzewu jest dość prosta i ogranicza się do lekkiego przycinania (gdy trzeba usunąć stare, chore lub przemarznięte pędy) oraz okrywania korzeni na zimę. Pędy róż trzeba przywiązać do konstrukcji, po której mają się piąć.

Polecamy odmiany:

"Rosarium Uetersen" o intensywnie różowych, błyszczących, pełnych kwiatach, zebranych w kwiatostany po 10-20 sztuk. Pędy osiągają ok. 3 m wysokości.

"Goldfasade" o żółtych kwiatach z miedzianymi brzegami, pełne, zebrane w małe kwiatostany. Delikatnie pachną. Pędy osiągają wysokość 3-4 m.

5. Kobea

Kobea pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie rośnie jako roślina wieloletnia. U nas, niestety, nie przetrwa zimy, więc traktowana jest jako jednoroczne pnącze. Kocha ciepło i słońce, trzeba więc wybrać jej słoneczne stanowisko. W cieniu sobie poradzi, ale nie będzie kwitła. Lubi żyzną ziemię, więc warto ją zasilać nawozem do roślin kwitnących. Kobea kwitnie na różne kolory: biały, fioletowy, różowy, żółty.

Autorka jest dziennikarką „Przyjaciółki" i „Poradnika Domowego".