"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" podzielił krytyków filmowych i widzów. Niektórzy twierdzą, że obraz jest jeszcze lepszy niż poprzednia część. Inni mówią, że nie warto nawet wydawać pieniędzy na bilet.

Reklama

Statystyki jednak mówią same za siebie. Wystarczy spojrzeć na te liczby! W ciągu 11 dni od premiery film obejrzało grubo ponad półtora miliona widzów. Z kolei w 24 dni zobaczyło go aż... 2 385 272 oglądających! Już pierwszy weekend po premierze okazał się przełomowy - do kin na "Pitbulla" przyszło ponad 800 tysięcy osób. Hit przebił nawet "Gwiezdne wojny".

Sukces w Polsce stał się faktem już jakiś czas temu, a teraz Patryk Vega, ekipa i aktorzy występujący w filmie mogą świętować po raz kolejny: przyszła pora na podbój innych krajów!

Najlepsze teksty z Pitbulla - ranking 10

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" znajduje się już w czołówce najchętniej oglądanych filmów w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Jak napisał na swoim facebookowym profilu Patryk Vega:

TAKIEGO SUKCESU NIE MIAŁ ŻADEN POLSKI FILM OD 1945 ROKU !!! GIGANTYCZNE OTWARCIE PITBULLA W WIELKIEJ BRYTANII !!! POD WZGLĘDEM ILOŚCI WIDZÓW NA EKRAN JESTEŚMY NA 2 MIEJSCU CAŁEGO BOX OFFICE W UK !!!

Pod radosnym postem aż roi się od gratulacji.

Niestety, nie obyło się też bez hejtu...

Wielki sukces polskiej emigracji! :)

Tylko film śmierdzi słabizną...powtarza to 9 na 10 osób, które go widzialy

Reklama

Cóż, niezależnie od wszystkiego - naszą redakcję zawsze cieszą wszystkie, nawet najmniejsze osiągnięcia Polaków. Szczególnie, gdy chwalą nas także za granicą. Patrykowi Vedze i całej ekipie gorąco gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za równie świetne wyniki oglądalności w kolejnych krajach!