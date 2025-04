Nie jest chyba zaskoczeniem dla nikogo, że "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" okazał się kolejnym sukcesem utalentowanego Patryka Vegi. Kolejna część filmu zgromadziła już w kinach rekordową widownię. To zasługa również niezapomnianych kreacji aktorskich - w nowej części pojawia się cała plejada gwiazd. Wystarczy wymienić choćby Piotra Stramowskiego, Maję Ostaszewską, Andrzeja Grabowskiego, Artura Żmijewskiego, Magdalenę Cielecką, Joannę Kulig, Annę Dereszowską i Tomasza Oświecińskiego. A to i tak tylko niektóre nazwiska!

Niezawodni scenarzyści i charyzmatyczni aktorzy stworzyli postacie, które są od siebie skrajnie różne, a przy tym naprawdę zapadające w pamięć. Dzięki temu film obfituje w cytaty, które już wkrótce staną się kultowe! Specjalnie dla was stworzyłyśmy ranking najlepszych tekstów z "Pitbulla", uwzględniając również poprzednią część - "Nowe porządki". Dopiszecie coś do naszej listy?

Majami i Olka

- Ja mam co tydzień inną dupę.

- Ale żadna nie robi ci do pracy kanapek!

- Robi.

- Ale nie z ogórkiem!

Strachu na siłowni

- Co robiłeś, jak było strzelane???

- Nogi.

Strachu o sterydach

- To jakiego teścia teraz bierzesz?

- W życiu nie brałem sterydów!

- Przecież to ja ci robię zastrzyki...

Strachu do "Babci"

- A w ogóle... Zbyszek i Zbigniew to to samo imię?

Majami podczas wizyty u psychologa

- Wie pani, jak pierwszy raz w robocie ktoś nazwał mnie ch**em, no to się troszeczkę obraziłem. Ale potem wróciłem do domu, spojrzałem w lustro i zobaczyłem, że do ch*** to ja za ch*** podobny nie jestem, więc się już nie obrażam.

Olka na komisariacie: rozmowa z Majamim

- Tatuaż ma duże znaczenie. Ja na przykład mam komara...

- Gdzie?

- Na tyłku.

Pokazuje pośladek.

- A od czego komar?

- No od bzykania!

Majami i Olka

- Darek! Ty nie możesz mówić przez telefon, że my nie pasujemy do siebie. Przecież jak mężczyzna może nie pasować do kobiety... Dwie połówki pomarańczy, czego chcesz? To są ważne sprawy. Co ty ku*** w przeznaczenie nie wierzysz?!

Majami i Olka w romantycznej scenerii

- A wiesz kochanie, że staram się za twoją pensję żyć?

- Wiem.

- Dziś sobie kupiłam krem za 271 zł...

- No i...?

- No i ch**, nie będę żreć przez 3 dni!

Olka do Majamiego, na wieść o tym że jest na nich wyrok śmierci

- No to zajebiście! Tylko musimy jakiś casting na tego ochroniarza zrobić, przecież ja nie będę z jakimś trollem jeździć!

Strachu na widok kaczki w stawie

- Ku***, jaki fajny gołąb!