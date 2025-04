Od 18 maja rusza 3. etap luzowania obostrzeń związanych z koronawirusem. W całym kraju nastroje zdają się być znacznie bardziej optymistyczne, ludzie coraz chętniej korzystają z odmrażania rzeczywistości i wracają do starego stylu życia.

Widać to wyraźnie po zwiększonym ruchu na ulicach, klientach w galeriach handlowych i tłumach w parkach. Niestety, coraz lżejsze podejście Polaków do epidemii nie cieszy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który w rozmowie z RMF FM przyznał, że zmiany w zachowaniu obywateli zaczynają go martwić.

Minister Szumowski rozczarowany zachowaniem Polaków

Poczucie bezpieczeństwa wróciło. Ono z jednej strony jest dobre, bo cieszę się, że ludzie przestają się bać tak zupełnie, a z drugiej strony ludzie niestety przestają się dystansować i to jest złe – stwierdził w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Szumowski

Minister zdrowia przyznał, że zdaje sobie sprawę, że Polacy w ostatni weekend tłumnie korzystali z dobrej pogody, odwiedzając parki, plaże i lasy, nie przestrzegając zbyt mocno zasad dystansu społecznego. Polityk podkreślił również, że w czasie jazdy do pracy widzi ludzi, którzy nie noszą maseczek lub mają je założone na brodzie.

Nie jest to dobre, bo my możemy znosić obostrzenia, ale jak widzimy na przykładzie Seulu, jeżeli nie stosujemy się do zasad dystansowania to niestety jeden człowiek potrafi zarazić 100 innych – zaznaczył

Czy luzowanie obostrzeń może zostać odwołane?

Minister Szumowski został również zapytany, czy potwierdza słowa premiera Mateusza Morawieckiego, że wygrywamy walkę z koronawirusem i jesteśmy w lepszej sytuacji niż byliśmy. Polityk odpowiedział, że jeżeli wskaźnik reprodukcji wirusa, pokazujący, ile osób zaraża przeciętny nosiciel koronawirusa, spada poniżej jeden, to znaczy, że epidemia zaczyna wygasać. W Polsce obecnie jest on na poziomie ok. 0,9. Oznacza to naprawdę dobre wieści.

Łukasz Szumowski wyjaśnił również, czy istnieje możliwość, że w przypadku zwiększenia liczby zachorowań po zniesieniu pewnych ograniczeń, luzowanie obostrzeń zostanie cofnięte.

Zdecydowanie tak. Jeżeli wskaźnik radykalnie skoczy, jeżeli będziemy mieli duże przyrosty to tak - powiedział

Z drugiej strony, słowa ministra mijają się z tym, co powiedział na konferencji prasowej 13 maja, gdzie zezwolił na spotkania z rodziną i przyjaciółmi, a nawet zachęcił do spotykania się z bliskimi na świeżym powietrzu. Oczywiście przypomniał, że należy pamiętać o odpowiednich zasadach bezpieczeństwa, takich jak maseczki czy rękawiczki jednorazowe.

