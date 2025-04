Tempo rozwoju epidemii koronawirusa jest różne w poszczególnych częściach świata, a liczba przypadków zakażeń zależy m.in. od wprowadzonych ograniczeń. Na całym świecie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przekroczyła już 4 miliony, ponad 286 tysięcy osób zmarło z powodu COVID-19.

Godzina policyjna od 10 do 30 maja

Na znaczne ograniczenie w przemieszczaniu się obywateli zdecydowały się władze Kuwejtu. Jak poinformował na Twitterze mieszkający tam Mariusz Mowlik:

Potwierdzone 😁 Zamykaja do 30 maja 💪🏼

- 1 wyjscie w ciagu dnia od 16:30 do 18:30

- zakaz poruszania sie samochodami

- 1 raz w tygodniu do marketu (wczesniej umowiony przez aplikacje)

Ide rano po nowy filtr do opalania 😅🌞👨🏿

Mariusz Mowlik jest obecnie agentem piłkarskim, reprezentuje m.in. interesy piłkarza Przemysława Frankowskiego.

Wszystko idzie zgodnie z przewidywaniami tutejszego ministerstwa zdrowia (…) Od samego początku Kuwejt miał plan na walkę z epidemią i nie zmienia swojego podejścia. Najważniejsza była i nadal jest ochrona obywateli. Dlatego założono, że ściągną Kuwejtczyków z całego świata i na miejscu się nimi zaopiekują. - powiedział Mariusz Mowlik w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty.

Odniósł się w ten sposób do decyzji władz kraju o sprowadzeniu obywateli i natychmiastowym umieszczeniu ich w specjalnie przygotowanych do kwarantanny hotelach. Wydzielono kilka osiedli mieszkaniowych, by wszystkich pomieścić. Jak podaje Kuwait News Agency (KUNA), rząd Kuwejtu wezwał wszystkich obywateli do przestrzegania godziny policyjnej przez 20 dni: od 10 do 30 maja br.

W tym czasie można wyjść z domu tylko między 16:30 a 18:30, poza tym nie należy opuścić mieszkania, obowiązuje też zakaz poruszania się autem. Aby wyjść np. na zakupy, trzeba otrzymać specjalny kod, rejestrując godzinę wyjścia w specjalnej aplikacji. W razie kontroli należy ten kod okazać.

W sklepach podobnie jak w Polsce obowiązkowe są rękawiczki i maseczki ochronne, należy też zachowywać dystans społeczny. Wszystko po to, by od czerwca możliwy był stopniowy powrót do normalności.

Źródła: Kuna.net.kw , WP Sportowe Fakty

