Niestety, coraz więcej osób na świecie zapomniało już o dramatycznych wydarzeniach sprzed kilku tygodni i jest zdania, że pandemia koronawirusa dobiegła końca. Część obywateli jest przekonana, że skoro rządy państw zniosły większość obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego, nie mamy się już czego obawiać. Głos w tej sprawie zabrał również szef WHO, który podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wyjaśnił, czy faktycznie możemy spodziewać się zakończenia pandemii. Jego komentarz nie pozostawia wątpliwości.

W czasie konferencji w Genewie, szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, przyznał, że może w stu procentach stwierdzić, że „nie jesteśmy nawet blisko końca” pandemii COVID-19. Mało tego. Zdaniem Ghebreyesusa zjawisko tylko nabiera rozpędu.

Wszyscy chcemy, by było po wszystkim. Chcemy wrócić do swego życia. Jednak brutalna prawda jest taka, że nawet nie jesteśmy blisko końca. Choć wiele krajów dokonało pewnych postępów, to w skali globu pandemia tylko przyspiesza

- powiedział dyrektor WHO