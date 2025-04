24 kwietnia minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił na konferencji prasowej, że jest pozytywnie zaskoczony odpowiedzialnością Polaków w czasie pandemii koronawirusa. Zdaniem polityka nasze zachowanie pozwoliło zminimalizować rozprzestrzenianie się choroby i zapewniło większej liczbie osób bezpieczeństwo. Wiele osób zastanawia się, kiedy w związku z tym kolejny etap likwidowania obostrzeń, który zakłada chociażby otwarcie hoteli.

Reklama

Otwarcie hoteli w 2020 roku

Wszystkie ośrodki oferujące usługi noclegowe od kilku tygodni świecą pustkami. Zgodnie z rozporządzeniami rady ministrów w czasie stanu epidemii powinniśmy pozostawać w domach i unikać kontaktów z innymi ludźmi. A to raczej niemożliwe podczas pobytu w hotelu czy pensjonacie. Niedługo zakaz ten może jednak zostać zniesiony.

Zdaniem ekspertów otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych miało nastąpić już 27 kwietnia. Na to jednak nie ma co liczyć. Bardziej realnym terminem jest 4 maja, czyli pierwszy dzień po majówce.

Likwidacja ograniczeń w branży hotelarskiej to element II etapu planu odmrażania gospodarki, który po świętach wielkanocnych ogłosił rząd. Minister Szumowski zaznaczył, że jeśli liczba zachorowań na COVID-19 nie wzrośnie, to etap ten zostanie wprowadzony już niedługo.

Czy na majówkę będzie można jechać do hotelu?

Oficjalnie decyzję o otwarciu hoteli i noclegowni rząd ma przekazać do wiadomości publicznej najwcześniej 27 kwietnia. Zgodnie z przewidywaniami, nie będzie to miało jednak miejsca przed długim weekendem. Czemu? Aktywacja ośrodków noclegowych w tak popularnym turystycznie czasie mogłaby doprowadzić do drastycznego zwiększenia liczby zachorowań na COVID-19.

Dlatego właśnie wszelkiego typu wyjazdy lepiej planować najwcześniej na drugą połowę maja. Wtedy otwarcie hoteli i pensjonatów będzie najbardziej prawdopodobne. Mimo to należy również pamiętać, że we wszystkich hotelach, pensjonatach i kwaterach prywatnych będą panowały stosowne obostrzenia, które pozwolą zapewnić gościom lokali bezpieczeństwo.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie:

Czy sprzedawca w sklepie może poprosić nas o zdjęcie maseczki?

Gdzie pojechać na wakacje 2020? Te kraje już się przygotowują do otwarcia turystyki

Kobieta zakażona koronawirusem wybrała się na zakupy. Jakiej kary może się spodziewać?

Zamiast się izolować, przyjmowała gości. Ta domówka będzie kosztowała ją 15 tys. zł

W Polsce powstaje pierwszy na świecie test podatności na koronawirusa. Może być gotowy już za tydzień