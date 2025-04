Wizerunek tej kobiety bardzo odbiega od statecznej pani na emeryturze, marzącej o ciszy, spokoju i odpoczynku, z braku pilniejszych zajęć zajmującej się wnukami. Yazemeenah Rossi nie ma na takie aktywności zbyt wiele czasu, ponieważ wciąż... chodzi po wybiegach.

Yasmina Rossi pracuje jako modelka od 30. roku życia, ale dopiero w kwiecie wieku jej kariera nabrała prawdziwego rozpędu. Gdy jej rówieśniczki przechodziły na modową emeryturę, ona dopiero rozwijała skrzydła, by potem wyjątkowo długo gościć na wybiegach światowych projektantów i okładkach magazynów.

Choć w grudniu tego roku skończy 65 lat, nie wygląda na swój wiek. Jej długie, siwe włosy przykuwają uwagę, podobnie jak czarujący uśmiech.

Yasmina Rossi urodziła się w 1955 roku na Korsyce, obecnie mieszka w Kalifornii. Wiele osób jej wiek podaje w wątpliwość, ponieważ sądzą, że mając 64 lata nie można wyglądać tak jak ona. Przyglądając się jej zdjęciom nie można jednak nie przyznać, że uroda „babcinej modelki” jest bardzo naturalna, więc trudno zarzucić jej poprawianie wyglądu. Ona sama dosyć skromnie wypowiada się na ten temat:

Myślę, że znalazłam się po prostu we właściwym miejscu we właściwym czasie. Chodzi o wrażenie, które wywołujesz. W moim przypadku było to połączenie dojrzałości i energii. Mam młodzieńczą energię, która wydaje się ludziom atrakcyjna.

- powiedziała w wywiadzie dla „Sunday Times”.