Ma 35 lat i najpiękniejsze ciało na świecie - przynajmniej zdaniem - bagatela - milionów internautów. Izabel Goulart jest modelką i „Aniołkiem” Victoria's Secret.

W internecie chętnie dzieli się zdjęciami z profesjonalnych sesji zdjęciowych, ale wśród nich jest również wiele prywatnych fotografii, które pokazują, jak spędza czas na co dzień. Oglądając jej zdjęcia, można odnieść wrażenie, że instagramerka wiedzie bajkowe życie. Modelka przekonuje jednak, że doskonała figura to zasługa ciężkiej pracy, a nie dar od losu.

Izabel Goulart - posiadaczka najpiękniejszego ciała na świecie



Figury mogą jej pozazdrościć kobiety w każdym wieku. Izabel Goulart pracuje dla topowych marek modowych, na swoim koncie ma wiele sukcesów w branży. W 2006 roku dołączyła do słynnego grona „Aniołków” Victoria's Secret, co przyniosło jej wielką popularność i szybko awansowała do elity światowych modelek.

Brazylijka jeszcze w szkole przezywana była „żyrafą”, przez co jako dziecko bardzo cierpiała. Gdy miała 14 lat, przypadkiem spotkany fryzjer podpowiedział jej, by spróbowała swoich sił jako modelka. Nastolatka pracę modelki rozpoczęła w 1998 roku, w 2004 podpisała już pierwsze zagraniczne kontrakty.

Na profilu Izabel Goulart na Instagramie pojawiają tysiące pozytywnych komentarzy, ale modelka przekonuje, że jej uroda i figura nie są kwestią genów. Aby cieszyć się tak zgrabną sylwetką, trzeba ciężko pracować na swój sukces.

Modelka regularnie ćwiczy siłowo - trenuje z ciężarami, często skacze na skakance, biega, ćwiczy jogę, uprawia pilates i chodzi na basen. Pamięta także o strechingu.

Kiedyś wyznała, że przez 80% czasu zdrowo się odżywia, pozostałe 20% to czas, w którym folguje sobie z dietą. Gwiazda Instagrama pije dużo świeżych soków, uwielbia samodzielnie przygotowywać posiłki i ku zdziwieniu wielu fanów - kocha jeść makaron. W październiku Izabel Goulart skończy 36 lat.

